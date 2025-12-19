愛潑斯坦案檔案公布前夕 美國民主黨再披露68張新照片
鉅亨網新聞中心
美國眾議院監督委員會民主黨議員周四（18 日）再次公布 68 張與愛潑斯坦案相關的新照片，此舉正值美國司法部被要求公布愛潑斯坦案相關檔案文件截止日期的前一天，距離最後期限 12 月 19 日僅剩數小時。
根據美國眾議院監督委員會民主黨議員羅伯特 · 加西亞發布的聲明，這批照片包含大量塗黑資料的女性護照照片、與愛潑斯坦有關聯的知名男性影像，以及「關於為傑弗里 · 愛潑斯坦招募女性的相關簡訊紀錄」。
民主黨議員表示，還掌握數千張「既有露骨內容也有日常場景」的圖像，目前仍在持續分析。
根據美國媒體《ABC》披露的部分具體照片內容，有照片呈現女性的小腿和腳部，腿上寫有頗具爭議的小說文句；愛潑斯坦與三名女子的親密合影；還有簡訊聊天截圖，內容似乎涉及招募一名 18 歲女孩與愛潑斯坦見面的討論。
其他公布的照片還包括：愛潑斯坦於 2019 年 3 月簽發的最後一本美國護照，護照註明其曾因針對未成年人的性犯罪被定罪的紀錄；以及一張愛潑斯坦面帶微笑與一名身穿類似美國海關與邊境保護局制服的人員握手的照片等等。
上周美國眾議院監督委員會民主黨議員已公布過一批愛潑斯坦案相關照片，包括美國總統川普、前總統柯林頓等知名人士。
當天晚些時候，白宮發言人阿比蓋爾 · 傑克遜譴責民主黨「有選擇性地公布一些經過精心挑選、隨意塗改的照片，試圖製造虛假敘事」。
愛潑斯坦與大批美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019 年 8 月死於獄中，被判定「自殺」。
美國司法部和聯邦調查局今年 7 月 7 日發布備忘錄，認定沒有可信證據表明愛潑斯坦掌握一份用於勒索知名人士的「客戶名單」、沒有證據表明愛潑斯坦死於謀殺，並表示今後不會發布更多愛潑斯坦案文件。
