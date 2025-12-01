鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周四 (19 日) 報導，美國能源部 (DOE) 公布 24 家頂尖 AI 企業已簽署加入川普政府「創世紀計畫」(Genesis Mission)，該計畫旨在利用 AI 加速科學發現、強化國安並推動能源創新。
根據白宮聲明，OpenAI、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS、Google(GOOGL-US)、超微 (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 等企業，已與政府簽署合作備忘錄、與能源部或國家實驗室有現有專案，或已表達參與意願。
白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 表示：「運用尖端 AI 進行科學研究，將大幅提升美國科學家和研究人員的生產力。創世紀計畫將協助美國科學家自動化實驗設計、加速模擬，並產生預測模型，在能源、製造、藥物開發等領域取得突破。」
美國總統川普上個月透過行政命令宣布這項計畫，目標是更好地協調各政府機構的研究，並更有效整合 AI 工具以實現更多科學突破。
Kratsios 當時表示，該計畫將利用能源部國家實驗室的運算資源，取用聯邦資料集，並促成更多運用 AI 的實驗。他預測這項努力將有助於縮短科學發現的時間表。
不過官員也認知到，AI 發展所需的龐大運算資源仰賴高耗能資料中心，因此尋求刺激開發新能源來源並改善電網。
川普在回歸白宮後優先發展 AI 產業，宣布多項政策以簡化 AI 設施建設和技術開發。同時，川普也採取行動限制監管 AI 的州級法規，他認為這些法規會增加企業負擔。AI 批評者則表示，由於聯邦政府制定法規緩慢，需要州級法規來解決偏見內容、深度偽造和用戶安全風險等迫切問題。
