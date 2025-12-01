鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-19 03:17

綜合外媒周四 (19 日) 報導，美國能源部 (DOE) 公布 24 家頂尖 AI 企業已簽署加入川普政府「創世紀計畫」(Genesis Mission)，該計畫旨在利用 AI 加速科學發現、強化國安並推動能源創新。

圖: Baha Breaking News

提升科學家生產力

白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 表示：「運用尖端 AI 進行科學研究，將大幅提升美國科學家和研究人員的生產力。創世紀計畫將協助美國科學家自動化實驗設計、加速模擬，並產生預測模型，在能源、製造、藥物開發等領域取得突破。」

整合政府研究資源

美國總統川普上個月透過行政命令宣布這項計畫，目標是更好地協調各政府機構的研究，並更有效整合 AI 工具以實現更多科學突破。

Kratsios 當時表示，該計畫將利用能源部國家實驗室的運算資源，取用聯邦資料集，並促成更多運用 AI 的實驗。他預測這項努力將有助於縮短科學發現的時間表。

能源需求成挑戰

不過官員也認知到，AI 發展所需的龐大運算資源仰賴高耗能資料中心，因此尋求刺激開發新能源來源並改善電網。