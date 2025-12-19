鉅亨網編譯許家華 2025-12-19 08:04

短影音平台 TikTok 已簽署協議，將其美國業務納入一家全新的合資公司架構。根據執行長周受資（Shou Zi Chew）發送給員工、並由媒體取得的內部備忘錄，新成立的實體名稱為「TikTok USDS Joint Venture LLC」，相關交易預計於 2026 年 1 月 22 日完成交割。

備忘錄指出，TikTok 已與三家管理投資人完成協議簽署，分別為甲骨文（Oracle）(ORCL-US)、私募股權公司銀湖資本（Silver Lake），以及總部位於阿布達比的投資機構 MGX。此項安排是為回應美國國安法規要求。該法規已於今年 1 月獲美國最高法院裁定維持效力，規定字節跳動須出售 TikTok 在美國的業務，否則將面臨實質性禁令。

‌



去年 9 月，美國總統川普簽署行政命令，批准一項能符合國安法要求的交易架構，使 TikTok 得以持續在美國營運。該法律原由前總統拜登簽署。周受資在備忘錄中強調，新成立的 TikTok 合資公司將由美國投資人持有多數股權，並設立由 7 名董事組成、且多數為美國人的董事會，同時納入保護美國用戶資料與國家安全的相關條款。

依照股權結構，新合資公司將有 50% 由新投資人組成的財團持有，其中甲骨文、銀湖資本與 MGX 各持股 15%；字節跳動部分既有投資人之關聯企業合計持有 30.1%；字節跳動本身則保留 19.9% 股權。

周受資表示，該合資公司將全面負責美國用戶資料的保護、核心演算法的安全、內容審核以及軟體安全驗證，並擁有對美國用戶內容、軟體與資料安全作出保證的專屬權限。甲骨文除擔任投資人外，也將成為合資公司的「可信安全夥伴」，負責稽核並驗證其是否符合既定的國家安全條款。

根據備忘錄，美國用戶的敏感資料將存放於甲骨文設於美國境內的雲端資料中心。此外，新合資公司也將負責以美國用戶資料重新訓練 TikTok 的核心內容推薦演算法，以確保內容推送不受外部勢力操控。

在營運分工上，TikTok 全球層級的美國相關實體，仍將負責全球產品的相容性管理，以及部分商業活動，包括電子商務、廣告與行銷。