鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-12-19 05:52

消費者物價指數 (CPI) 報告顯示，截至 11 月的一年內，美國消費者物價漲幅低於市場預期。由於先前政府停擺長達 43 天，導致 10 月數據無法蒐集，美國勞工部勞動統計局並未公布 CPI 的月增數據。

三大指數自三周低點反彈，對利率敏感的小型股指數羅素 2000 也同步上漲。

上周初領失業金人數下降，扭轉前一周大幅增加的走勢，顯示 12 月勞動市場仍維持穩定。本周稍早公布的官方就業報告顯示，美國 11 月就業成長回溫，但失業率上升至 4.6%。

根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員目前預期 Fed 在 3 月採取偏鴿派政策行動的機率為 58%。

非必需消費類股走揚，Lululemon(LULU-US) 因市場傳出激進投資機構 Elliott 已增持逾 10 億美元持股而大漲，星巴克 (Starbucks)(SBUX-US) 股價也同步上揚。

科技股方面，美光科技因在 AI 相關需求帶動下，預測本季獲利幾乎是分析師預期的兩倍，股價大幅躍升。

不過，企業以舉債投入 AI 技術研發的龐大支出，以及未來如何從中獲利的疑慮，近一季來持續壓抑市場風險偏好。

川普媒體科技集團 (Trump Media & Technology)(DJT-US) 股價大漲，該公司宣布與核融合電力公司 TAE Technologies 達成全股票合併協議，交易估值超過 60 億美元。

美股周四 (18 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 65.88 點，或 0.14%，收 47,951.85 點。

那斯達克指數上漲 313.04 點，或 1.38%，收 23,006.36 點。

S&P 500 指數上漲 53.33 點，或 0.79%，收 6,774.76 點。

費城半導體指數上漲 168.32 點，或 2.51%，收 6,863.63 點。

NYSE FANG + 指數上漲 171.04 點，或 1.10%，收 15,692.96 點。

標普 500 的 11 大類股中，科技股表現亮眼。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全收紅。Meta (META-US) 上漲 2.3%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.13%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.93%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 2.48%。

台股 ADR 多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 勁揚 2.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.81%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.29%。

企業新聞

美國能源部公布 24 家頂尖 AI 企業已簽署加入川普政府「創世紀計畫」(Genesis Mission)，將以 AI 加速科學發現、強化國安並推動能源創新。這些企業包括 OpenAI、微軟、輝達、亞馬遜的 AWS、Google、超微 和英特爾等。

川普媒體科技集團宣布與核融合公司 TAE Technologies 合併，全股票交易總額超過 60 億美元。交易預計 2026 年中完成，兩公司股東各持有合併後公司約一半股權。消息激勵川普媒體股價暴漲 41.93%。

IT 服務大廠埃森哲 (Accenture)(ACN-US) 公布最新財報，受惠於企業對 AI 相關服務需求強勁，2026 會計年度第一季營收與獲利均優於市場預期。不過，由於對未來成長動能與政府客戶需求的疑慮仍在，股價盤反而下跌 1.4%。

瑞典 AI 寫程式新創 Lovable 宣布完成 3.3 億美元 B 輪募資，估值達 66 億美元。由 Google 創投部門 CapitalG 和 Menlo Ventures 領投，輝達創投部門 NVentures 等跟投，估值較 7 月前一輪成長兩倍。

經濟數據

美國 11 月 CPI 年增 2.7%，低於市場預期

美國 11 月核心 CPI 年增 2.6%，低於市場預期

美國初領失業金人數報 22.4 萬人，預期 22.5 萬人

美國續領失業金人數報 189.7 萬人，預期 193 萬人

華爾街分析

美國合眾銀行 (U.S. Bank) 資產管理集團資本市場研究主管 Bill Merz 表示，「這份具建設性的 CPI 報告…… 有助於進一步減輕政策制定者的壓力，讓他們更有空間在明年考慮降息。」「我們仍希望下個月的數據能夠延續，確保這次的結果並非政府停擺造成的雜訊。」

Waddell & Associates 執行長暨首席投資策略師 David Waddell 表示，「這些 (所有權人約當租金) 數據，整體來看幾乎回到疫情前的升幅水準。或許還會有些調整，但目前這份 (CPI) 報告顯示通膨已受到控制。」

Logan Capital Management 投資組合經理 Chris O’Keefe 指出，「美光的財報顯示，未來 12 到 18 個月，AI 相關支出將非常龐大，且會持續下去。」

他補充道，「這當中一定會有贏家與輸家，市場需要時間釐清，但如果你關注企業獲利表現，我不會放棄 AI 題材。我認為在這波拉回後，有些股票的上漲空間其實非常可觀。」