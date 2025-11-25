鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-25 15:00

為了在 AI 領域上保持領先地位，美國也開始採取類似「舉國體制」的策略，美國總統川普周一 (24 日) 簽署一項名為「創世紀計畫」(Genesis Mission)的行政命令，大力推動美國在 AI 領域的研究、開發以及科學應用。

學中國搞「舉國體制」！美國總統川普力推的「創世紀計畫」有什麼？（圖：Shutterstock）

「創世紀計畫」跟以往矽谷獨自發展的模式截然不同，白宮將創世紀計畫與二戰時的「曼哈頓計畫」和冷戰時期的「阿波羅登月計畫」相提並論。

面對來自其他國家的競爭壓力，美國政府打破政府與企業的界限，調動美國能源部下屬國家實驗室的大量算力和數據資源，致力於訓練下一代的「科學 AI」，以近乎戰時動員的方式，試圖拉開與競爭對手的差距。

多家主流媒體評論認為，這顯示川普政府的 AI 策略從單純依賴市場驅動，轉變為更強勢的「國家體制」模式，目的是把矽谷的演算法優勢轉化為在硬科技領域的主導優勢。

白宮表示，「創世紀計畫」是一項新的國家計畫，旨在藉助 AI 改變科學研究的方式，加快科學發現的進程。美國能源部將在該計畫下創建一個循環的 AI 實驗平台，整合美國的超級電腦和數據資產，產生科學基礎模型並為機器人實驗室提供支援。

川普周一的行政命令還要求總統科學技術助理 (APST) 協調國家倡議，以及聯邦政府各部門的數據和基礎設施整合。美國能源部長、APST 和 AI 與加密技術特別顧問會與學術界和私部門的創新者合作，協助「創世紀計畫」。

儘管自 1990 年代以來研究預算大幅增加，但美國科學進步卻停滯不前，而利用 AI 工具將徹底改變科研模式，川普政府期望透過「創世紀計畫」在十年內大幅提升聯邦研發的效率和影響力。

白宮科技辦公室主任 Michael Kratsios 說，這是自阿波羅計畫以來聯邦科學資源最大規模的調動。美國也將與輝達、戴爾等私人企業合作，提升國家實驗室的超級運算能力。此前，美國能源部已宣布與超微等企業建立合作關係，推出新的超級計算機，還在擴建相關計算機設施，配備高性能晶片以應對複雜研究。

一位匿名美國高官表示，該計畫將與輝達、戴爾、慧與科技和超微等美國私人企業攜手合作，提升國家實驗室的超級運算能力。這些企業近期發布的技術方案，展示潛在的合作模式。

美國能源部上月底也宣布與超微半導體建立新的合作夥伴關係，在橡樹嶺國家實驗室推出兩台新的超級電腦。橡樹嶺國家實驗室是美國一些頂尖聯邦 AI 研究人員的所在地。數周前，美國聯邦政府已預告跟美國領先的 AI 公司建立新的合作夥伴關係，以建造下一代專注於 AI 的超級電腦。

美國能源部長 Chris Wright 當時說：「贏得 AI 競賽需要建立新的、富有創意的夥伴關係，將美國科技和科學領域最傑出的人才和產業聚集在一起。」

Wright 說：「透過與超微和慧與合作，我們正在以前所未有的速度將新的產能投入使用，將共享創新轉化為國家實力，並證明當公私合作夥伴共同建設時，美國將處於領先地位。」

美國能源部本月初還宣布進一步擴建橡樹嶺領導電腦設施的計畫，該設施將配備高性能的輝達晶片，以應對複雜的量子計算和 AI 研究。