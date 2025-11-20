鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-20 09:40

外電最新報導指出，美國總統川普打算下周一 (24 日) 在白宮正式推出「創世紀計畫(Genesis Mission)」，以行政命令形式全面提升美國 AI 發展能力，此舉被川普政府定位為與曼哈頓計畫、太空競賽同等重要的國家級戰略行動，標誌著美國 AI 競爭進入新階段。

美國AI野心升級！川普計畫下周一官宣「創世紀計畫」要鎖死AI技術主導權（圖：Shutterstock）

美國能源部幕僚長 Carl Coe 上周六 (15 日) 在田納西州諾克斯維爾的能源機會會議上透露，創世紀計畫的核心是強化 AI 研發與產業協同。川普行政命令可能要求國家實驗室加大新興 AI 技術投入，並推動公私領域合作機制。

‌



儘管未公佈具體細節，Coe 強調創世紀計畫與川普 7 月發布的 AI 政策藍圖一脈相承，該藍圖已提出鼓勵能源部投資「自動化雲端運算實驗室」，涵蓋工程、材料科學等多領域，並擴大國家實驗室的 AI 研究與人才培訓。

國際合作方面，川普本周與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德會晤期間，宣布批准向沙國出售先進 AI 晶片，並推動雙方 AI 合作計畫，輝達、馬斯克旗下 xAI 隨即表示將與沙國支持的 Humain 企業共建資料中心，輝達執行長黃仁勳更直接參與相關會議，凸顯企業對政策紅利的正面回應。

針對國內監管，川普呼籲國會盡快通過聯邦 AI 統一標準，警告各州分散監管將成災難。他主張建立「一次性審核流程」，避免企業因 50 州不同規則而受阻。

他上周五 (14 日) 在社群媒體敦促立法者將相關標準納入國防開支法案或單獨立法，直言「否則美國將在 AI 競賽中被輕易超越」。

美國眾議院多數黨領袖 Steve Scalise 本周稍早也說，共和黨正考慮將相關內容納入《國防授權法案》，但參議院曾以「可能妨礙兒童安全與版權管控」為由反對類似提案。