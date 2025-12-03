金融時報：Anthropic正在為2026年上市做準備
鉅亨網編譯莊閔棻
《路透》引述《金融時報》週二（2 日）報導指出，由 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 及亞馬遜 (AMZN-US) 支持的人工智慧（AI）新創公司 Anthropic，已聘請律師事務所 Wilson Sonsini，為最早可能於 2026 年的首次公開發行（IPO）做準備。
根據報導，若 Anthropic 進行 IPO，將有助公司更有效率地募集資金，並透過公開股票為更大規模的併購提供槓桿。
Claude 的開發商 Anthropic 此舉正值 AI 應用加速之際，主要受企業科技支出增加及投資人熱情上升所推動。
報導指出，Anthropic 也曾與主要投資銀行討論潛在的首次公開發行事宜，但談判仍處於早期和非正式階段，公司尚未決定承銷商人選。
Anthropic 發言人表示：「對於我們這個規模和營收水準的公司來說，基本上會以上市公司的方式運作。我們尚未決定何時，甚至是否要上市，目前也沒有任何消息可以分享。」
此外，《金融時報》指出，Anthropic 正洽談一輪私募資金，估值可能突破 3,000 億美元。
與此同時，由微軟 (MSFT-US) 支持的 OpenAI，也正為可能成為歷史上最大型 IPO 之一做準備，預估市值最高可達 1 兆美元。
根據《路透》，OpenAI 可能最早在 2026 下半年向證券監管機構提交上市申請，但 OpenAI 財務長 Sarah Friar 表示，IPO 並非短期計畫。
