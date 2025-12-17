鉅亨網新聞中心 2025-12-17 14:40

摩根士丹利（Morgan Stanley）在其最新的 2026 年中國股票策略展望中，提出了一份極具指向性的投資指南：「啞鈴型」（Barbell Strategy）策略。

摩根士丹利2026中國股市策略：啞鈴型投資指南聚焦科技與高息價值股。(圖：Shutterstock)

這份報告的重點不在於預測股價的溫和漲幅，而在於它以金融資本的冷酷視角，確認了中國經濟正經歷一場與舊模式、尤其是房地產的徹底結構性脫鉤。

摩根士丹利的「啞鈴型」策略，清晰地界定了資本市場未來追逐的兩大板塊：

一端（科技領導者）： 高品質、高技術的科技龍頭。 另一端（高息價值股）： 高現金流、高分紅的價值型股票。

資本對舊模式的結構性拋棄

這份策略報告最引人注目的，是摩根士丹利對各行業的超配和低配名單，反映了資本市場對資源配置方向的重新選擇。

超配（OW）： 高品質網路和科技領導者，以及股息率較高的個股。

低配（UW）： 受宏觀環境拖累的傳統板塊，如房地產、消費必需品和能源。

超配的板塊無一例外都具備一個共同特徵：它們活躍於 AI、科技和智慧製造領域，能夠參與甚至主導全球技術競爭。

資本對這些高階產業的追捧，是基於對其未來盈利能力的判斷，其底層邏輯是中國企業在高階產業對全球競爭對手進行產業佔有率的擠壓。

而對於低配的傳統板塊，報告明確指出其表現受到「黯淡的宏觀環境」拖累。這揭示了一個明確訊息：寧願讓舊資產估值繼續沉底，也要將資金抽出，投向能帶來增量利潤和增量就業的科技板塊。

中國經濟「三駕馬車」失靈：房地產與通縮壓力

過去二十年支撐中國經濟的「三駕馬車」（出口、投資、消費）模式，正被摩根士丹利的低配策略宣告徹底失效。

報告特別強調，房地產部門的持續疲軟是造成國內通縮壓力的最大驅動力，預計這種通縮壓力將持續到至少 2026 年。

報告分析指出，A 股的結構性劣勢在於其在「宏觀拖累板塊」（如地產、消費必需品、能源等）中的權重遠高於離岸市場（MSCI China）。代表 A 股市場更容易受到傳統經濟模式下行壓力的影響。

資本的低配，實質上是在傳遞一個訊號：這輪資源和資金的重新配置，不是為了「救市」，而是為了「救國運」。

核心目標是將資源從低效的房產中解放，投入到 AI、晶片、新能源等高附加值領域。

摩根士丹利超配的科技和工業板塊，正是中國對發達國家進行「產業擠壓」的前線陣地。在對 MSCI China 2026 年盈利增長的細分預期中，科技、工業、材料等被視為關鍵推動部門。

工業自動化： 報告將匯川技術 (300124-CN) 納入 A 股主題焦點，看好其在「自動化進口替代中的領導地位」。這直接反映了中國製造商對德國、日本工業巨頭的市場搶奪。

新材料 / 新能源： 中材科技 (002080-CN) 被新納入 A 股主題名單，因其在 AI 基礎設施建設所需的 PCB 關鍵原材料領域具有領導地位，並受惠於「特種電子織物需求的顯著激增」。

這種「產業擠壓」正在導致發達國家巨頭在中國市場的營收增速放緩和毛利率承壓，成為中國股市估值修復的堅實底層邏輯。

國家戰略與個人前途：高附加值產業的機遇

摩根士丹利的報告不僅是投資指南，更指明了未來高薪就業和國家資源傾斜的方向。

中國生活水準的提升，必須依靠提高勞動生產率，即將資本、人才等核心要素大規模傾斜到高附加值產業。

高薪就業的保證： IT、工業自動化、創新醫藥等超配行業，屬於高研發投入、高技術門檻領域。資本的湧入意味著對高技能人才需求的井噴。

政策傾斜的訊號： 報告明確提到，中國政府的政策組合將「保持供給側為中心，支持基礎設施和技術本地化，而非大規模的消費 / 社會福利」。這進一步確認了國家資源將集中於產業升級。

金融資本已經用真金白銀指明方向：未來只會獎勵能為中國帶來全球競爭力的硬核產業，並懲罰那些佔用資源、創造低效的舊模式。

結語：穩中求進，用產業升級爭取國運

摩根士丹利用「從躍升走向穩健」定義 2026 年，其本質是中國經濟在確認產業方向後，進入鞏固成果的階段。

儘管報告同時強調了通縮壓力將持續和宏觀環境的拖累，但核心資訊很明確的：你的前途，不在於你住多大的房子，而在于你所在的產業，能從美日韓德手中，搶來多少高階佔有率。