鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-17 12:40

中國海南省政府周二 (16 日) 宣布，海南自由貿易港將在周四 (18 日) 正式啟動全島封鎖運作，這項標誌性舉措標誌著海南自貿港建設進入全面實施階段，將進一步推動高水準對外開放。

《央視財經》報導，自 2020 年《海南自由貿易港建設總體方案》推出以來，海南島省持續推進制度創新與設施建設，開放紅利持續釋放，海口江東新區總部經濟區已成為全球企業投資熱土，目前已吸引 215 家總部企業落戶，包括 48 家全球 500 強企業，其中 11 家自主投資興建區域總部大樓。

海口江東新區管理局副局長吳振宇表示，企業在此不僅是「落戶」，更是「紮根」，將其作為整合國際業務、管理跨境資本的戰略支點，帶動產業鏈上下游及國際專業服務機構聚集，撬動更多外資進入中國市場。

全球最大再生紙製造商香港中南部資源集團是首批建成區域總部並入駐海南的企業，該集團中國區總裁李石磊坦言，海南在再生資源跨境貿易、離岸結算等領域的政策優勢顯著降低全球交易成本，貿易准入、稅收優惠及資金流動便利化極具吸引力。

與此同時，復興城網路資訊產業園區完成華麗轉型。園區產業副總經理姚志國介紹，昔日餐飲街區已蛻變為數位經濟高地，匯聚跨國數據服務與總部辦公室功能，吸收超 6000 人就業，預計今年營收將突破 1700 億元。

報導指出，封關運作將進一步釋放制度紅利。2024 年海南新增外資企業 2072 戶，較 2018 年成長近 6 倍，投資來源地從 43 個國家及地區拓展至 176 個，彰顯全球資本對海南自貿港的信心。