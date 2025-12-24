鉅亨網新聞中心 2025-12-24 10:52

近期格陵蘭島風波再起，美國總統川普高調任命美國格陵蘭島特使，宣稱「必須得到格陵蘭島」。格陵蘭島自治政府領導人周二（23 日）表示，川普不尊重格陵蘭島，格陵蘭島的領土完整和法律地位根植於國際法，不容忽視。

格陵蘭島自治政府領導人尼爾森說：「我們知道，美國認為格陵蘭島的地理位置非常重要，也明白格陵蘭島在國際上受盟友關注。因此，我們必須秉持相互尊重的態度，對話應該建立在相互尊重的基礎上。停止討論控制格陵蘭島及其人民的話題，這是對格陵蘭島的不尊重，也不合適。」

川普在 21 日宣布，任命路易斯安那州州長傑夫 · 蘭德里為美國格陵蘭島特使。川普 22 日還強硬表態，稱美國「必須得到格陵蘭島」，並聲稱這是出於「國家安全」考慮，不是為了獲取礦產資源。

法國總統馬克宏周二在社交媒體發文，重申法國堅定支持丹麥和格陵蘭島的主權與領土完整。他表示，格陵蘭島屬於其人民，丹麥是其保障者。

芬蘭外交部長埃利娜 · 瓦爾托寧 22 日通過社交媒體平台發文，稱有關丹麥和格陵蘭島的事務顯而易見應由丹麥和格陵蘭島自行決定。

瑞典外交大臣瑪麗亞 · 馬爾默 · 斯蒂納加德 22 日也表達了對丹麥的支持。她表示，有關丹麥和格陵蘭島的事務應由雙方決定，瑞典全力支持丹麥。她強調，尊重國家主權和領土完整是國際法的基本原則。