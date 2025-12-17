〈焦點股〉美光財報將公布 十銓漲停領記憶體族群起漲

由於 AI 基礎建設浪潮未歇，各家雲端服務業者 (CSP) 皆積極預定明年記憶體產能，不論是 DRAM、NAND Flash 現階段皆呈現供不應求，也推升報價連番上漲，市場普遍預估 DRAM、NAND Flash 漲勢可延續至明年上半年。

外界評估，此次除了美光公布的財報數據，也將關注美光對於 AI 需求的看法、高頻寬記憶體 (HBM) 產品進度與產能擴充幅度、報價趨勢以及在缺貨情況下對於各應用的支持程度，都將成為市場關注焦點。