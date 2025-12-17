〈焦點股〉美光財報將公布 十銓漲停領記憶體族群起漲
鉅亨網記者魏志豪 台北
美光 (MU-US) 即將在台灣時間的週四凌晨公布最新財報與展望，市場普遍看好記憶體在 AI 時代中扮演的角色，資金也在今 (17) 日率先卡位相關概念股，十銓 (4967-TW) 率先亮燈漲停，威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW) 與群聯 (8299-TW) 漲幅也至少半根起跳，記憶體族群飆風再起。
由於 AI 基礎建設浪潮未歇，各家雲端服務業者 (CSP) 皆積極預定明年記憶體產能，不論是 DRAM、NAND Flash 現階段皆呈現供不應求，也推升報價連番上漲，市場普遍預估 DRAM、NAND Flash 漲勢可延續至明年上半年。
外界評估，此次除了美光公布的財報數據，也將關注美光對於 AI 需求的看法、高頻寬記憶體 (HBM) 產品進度與產能擴充幅度、報價趨勢以及在缺貨情況下對於各應用的支持程度，都將成為市場關注焦點。
台股今日在大盤反彈下，記憶體族群也再度躍居盤面重心，十銓 11 點前就亮燈漲停，成為多頭指標，威剛也一度接近漲停，其他業者包括創見、群聯、宜鼎 (5289-TW)、華泰 (2329-TW)、力成 (6239-TW)、凌航 (3135-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 都在盤面上表態。
