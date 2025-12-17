search icon



夢幻20週年紀念iPhone傳將於兩年內亮相！無縫曲面螢幕與螢幕下Face ID

鉅亨網編譯莊閔棻

根據《The Information》最新報導，與先前的傳聞相符，蘋果 (AAPL-US) 計畫在「不到兩年」的時間內推出一款特別的 20 週年紀念版 iPhone。

cover image of news article
夢幻20週年紀念iPhone傳將於兩年內亮相！無縫曲面螢幕與螢幕下Face ID。(圖：Shutterstock)

報導指出，這款紀念版 iPhone 將採用無縫設計，配備曲面玻璃外殼，螢幕上不會有任何切口。


蘋果預計將在明年的 iPhone 18 Pro 系列中將 Face ID 移至螢幕下方，而這款 20 週年紀念版 iPhone 也將搭載螢幕下前置鏡頭。

不過，目前尚不清楚螢幕是否會像概念圖所示延伸至邊緣，但報導顯示，蘋果正為 20 週年紀念版 iPhone 設計極具野心的外觀，就像 iPhone X 在 10 週年時帶來的突破性改變一樣。

報導指出，至少在最基本的設計上，這款 20 週年紀念版 iPhone 將取消螢幕邊框，實現真正的全螢幕體驗。裝置僅在邊緣中間位置保留一條「狹窄的金屬帶」，用於按鍵所在的位置。

蘋果預計在 2027 年 9 月左右推出 20 週年紀念版 iPhone，目前仍處於早期階段，最終設計仍可能有所變動。

但如果傳聞成真，這款 20 週年紀念版 iPhone 極可能成為一款令人驚嘆的夢幻產品。


蘋果iPhone20週年紀念版Face ID螢幕邊框全螢幕

