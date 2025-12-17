鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-17 12:20

根據《The Information》最新報導，與先前的傳聞相符，蘋果 (AAPL-US) 計畫在「不到兩年」的時間內推出一款特別的 20 週年紀念版 iPhone。

夢幻20週年紀念iPhone傳將於兩年內亮相！無縫曲面螢幕與螢幕下Face ID。(圖：Shutterstock)

報導指出，這款紀念版 iPhone 將採用無縫設計，配備曲面玻璃外殼，螢幕上不會有任何切口。

‌



蘋果預計將在明年的 iPhone 18 Pro 系列中將 Face ID 移至螢幕下方，而這款 20 週年紀念版 iPhone 也將搭載螢幕下前置鏡頭。

不過，目前尚不清楚螢幕是否會像概念圖所示延伸至邊緣，但報導顯示，蘋果正為 20 週年紀念版 iPhone 設計極具野心的外觀，就像 iPhone X 在 10 週年時帶來的突破性改變一樣。

報導指出，至少在最基本的設計上，這款 20 週年紀念版 iPhone 將取消螢幕邊框，實現真正的全螢幕體驗。裝置僅在邊緣中間位置保留一條「狹窄的金屬帶」，用於按鍵所在的位置。

蘋果預計在 2027 年 9 月左右推出 20 週年紀念版 iPhone，目前仍處於早期階段，最終設計仍可能有所變動。