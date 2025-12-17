美國最新就業報告4大重點一次看

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-17 10:40

本週二（16 日），一份在經歷了美國歷史上最長的政府停擺後罕見延遲發布的就業報告終於面世，呈現出好壞參半的結果。

美國最新就業報告4大重點。

根據《Business Insider》報導，此次發布的新數據再次凸顯了今年以來所見的趨勢，包括失業率小幅上升，以及對許多求職者而言更為艱難的就業市場。

由於 10 月政府停擺的影響，美國勞工統計局將原定於 12 月 5 日的報告延後發布，以延長數據蒐集與處理時間。

這份新數據讓經濟學家、求職者、記者等得以了解十月與十一月的就業增長情況；勞工統計局上個月並未發布十月的就業報告。

不過，雖然報告缺少像十月失業率等項目，但仍提供了我們對勞動市場的新觀察。以下是這份最新就業報告的四個主要觀察重點：

勞動力市場成長依然停滯

ZipRecruiter 的勞工經濟學家 Nicole Bachaud 和 Indeed 招聘實驗室（Indeed Hiring Lab）北美經濟研究總監 Laura Ullrich 均將目前的就業市場描述為「依然停滯不前」。

美國經濟在 11 月新增了 64,000 個工作崗位，超過了預期的 50,000 個。

在此之前，10 月份出現了大幅度的淨職位流失，這主要歸因於今年早些時候作為 DOGE 裁員計畫一部分而接受延期離職的聯邦工作人員，在延期結束後終於反映在數據中。

儘管上週美國勞工統計局發布的數據顯示，截至 10 月，職位空缺數量呈上升趨勢，但仍遠低於幾年前求職者所習慣的水準。

與此同時，勞工信心低迷，10 月份的辭職率更是降至 2020 年以來的最低點。

Bachaud 表示：「2025 年以來，職位增長一直非常緩慢，似乎我們還沒有完全扭轉局勢，將積壓的招聘需求和近期職位空缺的增加轉化為實際僱用。」

她補充說，關稅、通貨膨脹和地緣政治問題的不確定性，也促使企業暫緩了招聘計畫，而「最大的疑問在於，這種不確定性何時才能最終緩解？」

醫療保健業增長掩蓋其他部門疲軟

11 月優於預期的職位增長，主要得益於醫療保健業。因此，Ullrich 認為這「並不能顯示宏觀勞動力市場整體強勁」。

醫療保健和社會援助部門合計在該月淨增長了 64,000 個職位。大多數行業的就業人數則出現下降或微幅增長。例如，製造業持續出現淨職位流失。

醫療保健業全年一直是一個亮點，Bachaud 指出，由於人口老齡化，該行業對勞工的需求仍將持續。

然而，Ullrich 也提醒，由於該行業的許多職位通常需要特定的培訓和教育，對求職者來說，轉行進入這些崗位可能具挑戰性。

Bachaud 補充說：「建築業是我們看到強勁增長的另一個行業，因為市場對熟練工種的需求仍在。」

建築業新增了 28,000 個職位，其中專業行業承包商的增長最為顯著。

雇主仍佔上風，員工議價能力減弱

薪資增長一直在逐步降溫，11 月份的平均時薪年增率達到今年以來的最低點，平均時薪較去年同期成長 3.5%。

整體上較為疲軟的就業市場，使勞工更難以爭取更高的薪資。Ullrich 表示，對於那些職位空缺不多、且有大量人才在場外等待的職位而言，員工的薪資議價能力較弱。

她指出，由於有更多人選擇留在原職位，雇主可能也會向現有員工提供較低的加薪。

Ullrich 說：「如果你知道員工不會辭職，你可能就不需要提供像辭職率較高時那樣的加薪幅度。」儘管如此，她也強調，對於某些特定職位而言，競爭仍然非常激烈。

失業率創 2021 年以來新高

由於家庭調查數據在政府停擺期間無法收集，2025 年 10 月的失業率將永遠不會發布。然而，失業率在此之前一直呈上升趨勢，11 月的情況亦是如此。

11 月份的失業率達到自 2021 年 9 月以來的最高點，並且略高於預期。

勞工統計局警告，由於缺乏 10 月份的家庭調查數據，未來幾個月的失業率及相關數據可能會存在問題，因此經濟學家們需要觀察後續數據的發展。