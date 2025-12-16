鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-16 13:30

華爾街主要銀行策略師正建議客戶，將投資重心從近年引領牛市的科技「七巨頭」，轉向醫療保健、工業、能源和金融等傳統周期性行業。

隨著 2026 年臨近，華爾街已形成共識，認為科技巨頭可能將退居幕後，「市場輪動」將成為主導的投資主題。

‌



這種轉向是由於市場對科技股高估值以及人工智慧投資回報的懷疑日益增加。市場情緒轉變的跡象已然浮現，關鍵 AI 指標股如甲骨文 (ORCL-US) 和博通 (AVGO-US) 的財報表現未能達到極高的市場預期，加劇了投資人對該行業的擔憂。摩根士丹利和美國銀行等主要銀行策略師皆建議客戶，將目光投向傳統產業。

資金流動數據顯示，「大輪動」已悄然展開。投資人正將資金從科技巨頭轉移至估值較低的周期性股票、小型股以及對經濟敏感的行業。

自 11 月 20 日市場觸及短期低點以來，羅素 2000 指數已上漲 11%，而「七巨頭」指數的漲幅僅為其一半。此外，更能反映市場廣度的標普 500 等權重指數，同期也超越了其市值加權對應指數。Piper Sandler & Co. 的首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示，他觀察到人們正將資金從「七巨頭」交易中撤出，轉投市場的其他領域。

高盛為周期股的樂觀前景提供了堅實的宏觀基礎。該行策略師在 12 月 12 日報告中明確指出，市場尚未完全消化預計在 2026 年出現的「周期性加速」。雖然市場對經濟成長的普遍預期仍停留在 2.0%，但高盛經濟學家則更為樂觀，預測 2026 年美國實際 GDP 成長率平均將達到 2.5%，這暗示周期性行業仍有上漲潛力。

高盛認為，這種預期差距為周期性資產提供了機會，並特別看好非住宅建築相關股票。

然而，對於科技行業而言，在經歷了過去三年約 300% 的驚人漲幅後，市場開始質疑其能否持續證明其高估值的合理性。資深策略師 Ed Yardeni 本周也建議投資人，減少大型科技股的持有，這是他自 2010 年以來首次建議降低對資訊技術和通訊服務行業的持倉權重。

華頓商學院榮譽教授 Jeremy Siegel 警告，市場對 AI 建設進度或盈利能力的懷疑，讓此次輪動具有更多持續力，他指出，企業支出若增長快於收入，最終可能導致過度擴張，進而影響利潤和股東回報。