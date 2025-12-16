鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-16 15:43

針對羅唯仁回鍋英特爾是否造成台積電機密技術外洩，林本堅說，半導體技術進展快速，且即使知道並不代表能做出來，台積電的量產團隊非常優秀，三星、英特爾也都有很聰明的人，但是很多方面都需要團隊配合，連三星也跟不上台積電，顯示執行面與團隊的合作非常重要。

尤其半導體產業的成功並非仰賴某一個人，因此高階主管的變動對台積電的影響可能不會很大。不過對於英特爾來說，因為半導體製程都可以追溯，英特爾後續若採用台積電技術生產，還必須設法證明不是從羅唯仁手上取得台積電的技術，恐讓英特爾陷入危機。