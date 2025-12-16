鉅亨網記者魏志豪 台北
前台積電 (2330-TW)(TSM-US) 資深副總羅唯仁疑似「帶槍投靠」英特爾 (INTC-US)，台積電研發六騎士之一、清大半導體研究學院院長林本堅今 (16) 日對此表示，半導體並非仰賴單一人，且此舉反倒讓英特爾陷入危機中，若英特爾後續技術被查出採用台積電技術，屆時英特爾恐設法證明這些技術不是從羅唯仁手上取得。
針對羅唯仁回鍋英特爾是否造成台積電機密技術外洩，林本堅說，半導體技術進展快速，且即使知道並不代表能做出來，台積電的量產團隊非常優秀，三星、英特爾也都有很聰明的人，但是很多方面都需要團隊配合，連三星也跟不上台積電，顯示執行面與團隊的合作非常重要。
尤其半導體產業的成功並非仰賴某一個人，因此高階主管的變動對台積電的影響可能不會很大。不過對於英特爾來說，因為半導體製程都可以追溯，英特爾後續若採用台積電技術生產，還必須設法證明不是從羅唯仁手上取得台積電的技術，恐讓英特爾陷入危機。
對於羅唯仁轉戰英特爾是否感到訝異，林本堅坦言，並不會覺得太奇怪。也反映出業界的人對於羅唯仁的普遍看法。同時也認為，一般人退休後會享受人生，但每個人都有自己的個性，至於是否邀請羅唯仁至半導體學院任教，則笑稱「大概請不動他」。
