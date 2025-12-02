三星推出首款三摺疊手機來了！Galaxy Z TriFold強化摺疊手機市場布局
鉅亨網編譯莊閔棻
三星週二（2 日）正式揭曉旗下首款多摺疊手機 Galaxy Z TriFold。儘管三星此舉旨在鞏固其在摺疊手機市場的地位、對抗中國競爭對手，但分析師指出，由於高價位與生產挑戰，摺疊手機短期內可能仍小眾。
根據《路透》報導，Galaxy Z TriFold 定價約 359 萬韓元（約新台幣 7.7 萬元，或 2,440 美元），展開後螢幕達 10 吋，採用三片面板設計，螢幕面積較最新的 Galaxy Z Fold 7 大約增加 25%。
Galaxy Z TriFold 於南韓製造，將於 12 月 12 日在本地上市，並計畫於年底前陸續在中國、新加坡、台灣及阿聯推出，美國市場預計明年第一季上市。
此外，該機搭載三星旗艦手機系列中最大的電池，並支援超級快充，可在 30 分鐘內將電量充至 50%。
分析師表示，由於多摺手機設計仍處於早期階段，且量產存在挑戰，三星首款多摺手機更可能是展示新技術的產品，而非帶動大量銷售的旗艦機型。
NH 投資證券高級分析師 Ryu Young-ho 表示：「這款三摺疊手機是第一代產品，也是三摺疊設計首次實現商業化，因此很難想像三星會在現階段大規模推行。」
他指出，雖然 Galaxy Z Fold 系列已進入第七代，產品成熟度與成本結構優化，但 三摺手機仍可能面臨完整性或耐用度上的挑戰，因此三星需觀察市場反應。
隨著中國華為去年九月推出業界首款三摺手機，而蘋果 (AAPL-US) 預計明年推出首款摺疊手機，分析師表示，摺疊手機市場競爭預計將升溫，但高價格與量產限制仍可能抑制市場成長。
根據 Counterpoint Research 的資料，今年摺疊手機預計占全球智慧型手機市場不到 2%，到 2027 年將低於 3%。
Counterpoint 數據顯示，三星在摺疊手機市場的出貨市占率於第三季躍升至 64%，前一季僅為 9%。這反映出摺疊手機市場規模仍然很小，市占率會因新品上市時機而每季大幅變動。
Counterpoint 預測，今年摺疊手機市場將成長 14%，隨著蘋果進入市場，2026 年及 2027 年的年成長率將維持在約 30% 的水準。
