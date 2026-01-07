鉅亨網新聞中心 2026-01-07 15:10

倫敦金屬交易所（LME）主要追蹤的六大工業金屬價格在週二 (7 日) 全面上漲，全球金融市場正迎來一輪猛烈的「金屬旋風」，其中期銅和期鎳的漲勢尤為突出，雙雙創下數月或歷史新高。這波強勁的漲幅主要由結構性供應擔憂、全球庫存失衡以及投機交易共同推動。

在這輪漲勢中，LME 期鎳表現最為強勁，單日收盤大漲近 9%，盤中漲幅一度突破 10%，觸及每噸 18,785 美元的 19 個月高位。

‌



這種用於生產電池和不鏽鋼的關鍵金屬價格迅速攀升，主要歸因於全球最大供應國印尼計畫削減礦石產量的消息，為此前長期受到產量過剩和電動汽車電池需求低於預期困擾的鎳市場注入了一劑強心針，也標誌著 LME 鎳合約交易量的強勁復甦。

同時，LME 期銅價格也延續漲勢，週二上漲 1.9%，盤中一度攀升至每噸 13,387.50 美元的歷史新高。銅價突破關鍵價位背後，是供應緊張與電氣化、數據中心等加速投資需求之間日益加劇的結構性失衡。多年來的投資不足和智利、厄瓜多等地的持續礦場干擾，使市場缺乏緩衝餘地。

美國可能徵收精煉銅關稅的政策不確定性，進一步加劇了全球庫存失衡：美國商品交易所（COMEX）的銅庫存激增，形成了對全球銅資源的「虹吸」效應，而 LME 倉庫的銅庫存量則在過去一年中幾乎減半。鑑於此，花旗集團已戰術性看漲銅價，將第一季度目標價上調至 14,000 美元。

業內人士觀察到，本週中國投資者在推動包括鎳、銅和錫在內的金屬價格大幅走高方面影響顯著。在這波全面的上漲行情中，其他工業金屬也普遍大幅上揚，其中 LME 期錫上漲 4.8% 至 2022 年 3 月以來最高水準，LME 期鋁上漲 1.4%，LME 期鋅和期鉛也分別錄得 1.8% 和 2.6% 的漲幅。