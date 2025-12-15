鉅亨網新聞中心 2025-12-15 18:30

近年爆紅的「預測市場」正站上風口浪尖。從科技新品發布、政治選舉到年度熱搜榜，現實世界的不確定性被包裝成可交易的高報酬合約，吸引大量投機資金湧入。然而，Polymarket、Kalshi 等平台接連出現「神級帳戶」精準命中重大事件，在公開消息揭曉前就提前下注、賺得盆滿缽滿，讓市場公平性備受質疑。

谷歌、OpenAI被捲入？神秘帳戶一夜狂賺百萬 預測市場再掀內線爭議。(圖:shutterstock)

最近一起發生在全球最大平台 Polymarket 上，4 名押注者在 OpenAI 於 12 月 11 日正式發布 GPT-5.2 之前，便提前押注成功，合計獲利超過 1.3 萬美元。

另一起更引人注目的案例，是一位名為「AlphaRaccoon」（事後更名為「0xafEe」）的用戶，在 Google(GOOG-US) 公佈 2025 年度熱搜榜的前 24 小時內，以驚人的 23 中 22 次的命中率，透過押注人物熱搜榜狂賺 115 萬美元。

由於該用戶的預測異常精準，旁觀者普遍懷疑其身份可能是 Google 內部高層，涉嫌利用公司機密資訊牟取暴利。

儘管預測市場的合約目前不在美國證券交易委員會（SEC）的直接監管範圍內，不構成傳統意義上的證券內線交易，但法律專家指出，利用機密資訊牟利屬於詐欺行為，性質類似貪污，違反員工對雇主的法律義務。

在產業層面，Kalshi 和 Coinbase 等公司也已聯手成立新的產業組織，計畫推動制定全國性的「預測市場」內線交易防範標準。然而，預測市場的本質價值恰恰來自資訊差，如何在維護市場誠信與發揮其預測準確性之間取得平衡，成為了業界亟待解決的難題。