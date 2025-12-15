谷歌、OpenAI被捲入？神秘帳戶一夜狂賺百萬 預測市場再掀內線爭議
鉅亨網新聞中心
近年爆紅的「預測市場」正站上風口浪尖。從科技新品發布、政治選舉到年度熱搜榜，現實世界的不確定性被包裝成可交易的高報酬合約，吸引大量投機資金湧入。然而，Polymarket、Kalshi 等平台接連出現「神級帳戶」精準命中重大事件，在公開消息揭曉前就提前下注、賺得盆滿缽滿，讓市場公平性備受質疑。
最近一起發生在全球最大平台 Polymarket 上，4 名押注者在 OpenAI 於 12 月 11 日正式發布 GPT-5.2 之前，便提前押注成功，合計獲利超過 1.3 萬美元。
另一起更引人注目的案例，是一位名為「AlphaRaccoon」（事後更名為「0xafEe」）的用戶，在 Google(GOOG-US) 公佈 2025 年度熱搜榜的前 24 小時內，以驚人的 23 中 22 次的命中率，透過押注人物熱搜榜狂賺 115 萬美元。
由於該用戶的預測異常精準，旁觀者普遍懷疑其身份可能是 Google 內部高層，涉嫌利用公司機密資訊牟取暴利。
儘管預測市場的合約目前不在美國證券交易委員會（SEC）的直接監管範圍內，不構成傳統意義上的證券內線交易，但法律專家指出，利用機密資訊牟利屬於詐欺行為，性質類似貪污，違反員工對雇主的法律義務。
面對爭議，科技巨頭已開始緊急「補課」。KPMG 透露，過去半年來，諮詢將預測市場納入公司合規政策的企業數量已至少翻了一番。目前，包括 Robinhood(HOOD-US) 、Coinbase(COIN-US) 、OpenAI 和 Anthropic 在內的公司，都已明確更新政策，嚴格禁止員工利用機密資訊在任何預測網站上進行投注。
在產業層面，Kalshi 和 Coinbase 等公司也已聯手成立新的產業組織，計畫推動制定全國性的「預測市場」內線交易防範標準。然而，預測市場的本質價值恰恰來自資訊差，如何在維護市場誠信與發揮其預測準確性之間取得平衡，成為了業界亟待解決的難題。
部分公司如 Google 和 Anthropic，則採取了折衷方案，建立不涉及真實貨幣且不對外開放的企業內部預測市場，專供員工對專案進度等問題進行 “下注”，以發揮預測潛力而不影響外部市場公平性。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇