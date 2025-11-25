鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-25 06:00

英國政府近日宣布追加 13 億英鎊 (約 547 億台幣) 電動車補貼，並投入 2 億英鎊佈局充電樁，加速汽車產業零碳排轉型，現有的「電動車購車補貼計畫」自 7 月啟動後，已協助 3.5 萬消費者轉購電動車，但未吸引新購車群體。目前，英國全國約有 8.7 萬個充電樁，分佈在 4.4 萬個地點。

2030年燃油車禁售令倒數！英國宣布追加近550億補貼民眾購置電動車（圖：Shutterstock）

英國政府正持續加碼電動轉型投入，透過資金支持和基礎建設完善，力求在 2030 年禁售燃油車目標前完善產業生態，解決消費者充電焦慮，推動電動車市場永續發展。

上述計畫初始資金 6.5 億英鎊，為符合資格車輛提供最高 3750 英鎊補貼，目前受補貼車款佔新車註冊量比例與政策前持平。

新預算案將包含充電設施專款，財政大臣 Rachel Reeves 將就簡化家用充電樁安裝流程徵求公眾意見，擬透過新充電樁和地方資源投入，解決無私人車道居民的充電難題。

值得關注的是，2028 年起，英國將實施「按里程計費」制度替代燃油稅，現行法規規定 2030 年全面禁售新的汽油和柴油汽車。

交通大臣 Heidi Alexander 強調，補貼政策推動經濟成長，創造高品質製造業崗位，如日產桑德蘭工廠的 Leaf 車型生產。

她說道：「這是對國家未來的投資，也是對相關高品質製造業崗位的投資，確保民眾在希望購買新車時能夠選擇電動車，同時加大對充電基礎設施的投資，是一項正確的長期決策。」