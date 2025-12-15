鉅亨網新聞中心 2025-12-15 12:17

由於韓元兌美元匯率持續走弱，已創下金融危機以來的最高月度貶值水準，韓國政府於 14 日緊急召開跨部門會議，商討穩定外匯與金融市場的應對方案。

不讓韓元跌破1500！南韓央行、國民年金緊急出手穩匯。(圖:shutterstock)

由副總理兼企劃財政部長官具允哲主持的「緊急經濟部長座談會」臨時召開，表明當局對當前外匯市場波動的高度擔憂。

此次會議參與層級超出以往外匯主管部門（企劃財政部、韓國銀行、金融委員會等），首次納入了保健福祉部與產業通商資源部等相關機構。此舉被外界解讀為政府希望更全面地盤點影響外匯供需的關鍵因素，尤其是韓國最大的機構投資者——國民年金公團（NPS）的海外投資與對沖動向，以及出口企業的美元資金持有情況。

近期韓元兌美元平均匯率已突破 1,470 韓元，並曾在夜盤交易中一度觸及 1 美元兌 1,479 韓元的高點。

市場分析指出，由於美國與韓國的政策利率差距維持在 1999 年以來最高的 2 個百分點，加上市場對美國降息時程的不確定性，使得韓元持續面臨壓力。分析師預計，若韓元繼續走弱並逼近 1,500 韓元兌 1 美元這一具有強烈心理意義的關口，政府將可能加強干預力度。

此外，作為穩定市場的重要訊號，擁有龐大海外資產的國民年金公團（NPS）已重啟「戰術性對沖」計畫，透過賣出美元、買入韓元的方式為韓元提供支撐。此舉被市場視為當局為「守住 1,500 韓元水平」而釋放的明確訊號。