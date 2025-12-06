傳Meta延後混合實境眼鏡Phoenix推出至2027年！聚焦體驗品質與虛擬實境布局

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-06 15:40

Meta(META-US) 傳出延後推出代號「Phoenix」的新一代混合實境（MR）眼鏡，原定於 2026 年下半年問世的時程，將順延至 2027 年上半年。

傳Meta延後混合實境眼鏡Phoenix推出至2027年。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》取得的員工內部備忘錄，Meta 虛擬實境基金會副總裁 Maher Saba 表示，公司已決定調整「Phoenix」的發布計畫，為開發團隊爭取更多時間，以完善整體體驗。

另一份由元宇宙業務負責人 Gabriel Aul 與 Ryan Cairns 撰寫的備忘錄也指出，延後發布「將給團隊更多時間來把細節做好」。

兩人補充，目前多項產品計畫同時推進，不僅開發時程緊湊，核心使用者體驗也將出現重大改動，因此 Meta 不會為了加快上市而犧牲混合實境眼鏡的成熟度與可靠性。

先前《The Information》曾披露，「Phoenix」採用類似護目鏡的設計，並搭配一個外接的小型電源模組，負責提供運算能力與電力支援。

兩名曾實際見過該混合實境眼鏡的內部員工透露，其外觀設計與蘋果 (AAPL-US) 的 Vision Pro 頗為相似。

儘管 Meta 管理層一度對外接電池設計持保留態度，但最終仍選擇保留該配置，主要考量在於可降低眼鏡本體重量、提升配戴舒適度，同時避免因高效能運算導致過熱問題。

Saba 也在備忘錄中指出，Reality Labs 團隊近期與 Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）討論 2026 年規畫時，獲得的關鍵回饋在於「讓業務模式更具永續性，並多花時間提升用戶體驗品質」。

他強調，基於這些考量，Reality Labs 旗下多個團隊都必須重新調整產品計畫與時程，「延長時間並不是為了加入更多功能，也不是用來承接額外工作的機會」。

除了混合實境眼鏡「Phoenix」，Saba 也透露，Meta 仍計畫於 2026 年推出代號「Malibu 2」的限量版穿戴裝置。

同時，Meta 已正式啟動下一代 Quest 虛擬實境裝置的研發工作。

Aul 與 Cairns 表示，新款 Quest 將以沉浸式遊戲體驗為核心，硬體能力將較現有產品有大幅升級，並顯著改善產品的單位經濟效益。

據了解，Meta 已於今年 10 月重組元宇宙部門，由曾負責 Meta Horizon 產品的 Aul，以及前 VR 硬體主管 Cairns 共同領軍。

不過，公司也正評估 Reality Labs 部門最高達 30% 的預算削減，可能波及 Horizon Worlds 等虛擬實境平台的相關人員。