鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-12 14:00

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Ewa Manthey 表示，儘管黃金價格已突破每盎司 4200 美元，且黃金 ETF 持有量接近歷史最高，但在總經利多因素和強勁基本面的支撐下，金價在 2026 年仍有進一步上漲的空間。

ING樂觀預期黃金2026年續創新高 均達可達4325美元(圖:shutterstock)

ING 預計黃金牛市將持續，主要驅動因素包括各國央行持續購買、聯準會降息、美元走弱、對聯準會獨立性的擔憂，以及黃金 ETF 的持續買入。ING 預測，2026 年金價平均將達到每盎司 4325 美元。

此外，全球經濟和政治壓力通常會推升金價。例如，在最近的美國政府長時間停擺期間，金價便觸及了 4000 美元大關。

Manthey 補充說：「川普總統最近也表示，他已經決定了下一任聯準會主席的人選，市場預期這位候選人將力主降低利率。​」「所有這些因素都將利好黃金。我們預計金價將在 2026 年再創新高。」

全球黃金需求在今年第三季創下歷史新高，達到 1313 公噸，主要由強勁的投資需求推動。ETF 投資者在第三季也將黃金持有量增加了 222 公噸，是數年來最大的單季流入量。

央行方面仍是黃金需求的關鍵支柱。央行第三季購買了 220 公噸，比第二季增長近 30%。央行對黃金的持續增持被視為一項結構性的轉變，驅動因素包括對其外國資產可能面臨「俄羅斯式制裁」的擔憂。

中國人民銀行作為主要的黃金買家之一，已連續 13 個月增持黃金。波蘭也是突出的大買家，在 10 月份和今年累計購買量中均居領先地位。