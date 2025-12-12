鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-12 12:30

美國擬組 "C5 聯盟" 取代 G7 全球格局面臨重構

歐洲盟友被徹底拋棄！牛彈琴：美國打算組建C5 全世界大吃一驚（圖：Shutterstock）

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (12) 日刊文表示，美國在日前發布的《國家安全戰略》(NSS)中暗示以「核心五國(C5)」機制取代傳統七大工業國集團(G7)，新架構囊括美、中、俄、印、日五國，徹底排除歐洲主要國家，這一顛覆性構想雖遭白宮否認，但國際觀察人士普遍認為，C5 符合川普一貫的「美國優先」邏輯。

‌



與傳統西方主導的 G7 不同，C5 首次將東西方主要大國熔於一爐。五國人口均超 1 億，計畫參照 G7 模式定期舉行高峰會協調全球事務。

根據美媒揭露，C5 主要議程是斡旋中東安全，重點是推動以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化，這正是川普當前外交要務。

文中指出，值得注意的是 C5 被視為「金磚國家 2.0 版」，用美日替換原金磚中的巴西和南非，地緣涵蓋更廣，但意識形態色彩淡化。

對於 C5 反彈最激烈的來自歐洲，英國、法國、德國等傳統盟友無一入選，揭露川普對歐洲的深層不滿。美方消息人士直言：「川普視歐洲為麻煩製造者」，甚至預言「歐洲文明將消亡。

這種排斥早有徵兆，從公開嘲諷德國貿易順差，到威脅對歐加徵關稅，再到近期提議美加合併，歐洲在美國戰略棋盤中的地位正急速墜落。

德國智庫研究員漢斯 · 穆勒痛斥："這是對二戰後跨大西洋聯盟體系的背叛！"

分析普遍認為 C5 構想體現三重戰略轉向：一是承認單極霸權不可持續，美國新版 NSS 罕見提出「霸權是錯誤追求」；二是弱化意識形態對抗，將中國定位從「首要威脅」調整為「經濟博弈對手」；三是推行西半球優先的「新門羅主義」。這些與川普過往主張高度吻合；他曾多次批評將俄羅斯踢出 G8 是錯誤，提議組成含中俄的 G9，更曾拋出「中美共治，(G2) 設想。

C5 構想也引發連鎖反應，西方戰略界出現「倒戈」聲音，認為既然美國另起爐灶，歐盟不如直接加入金磚國家，更有學者指出，C5 實為 1971 年尼克森「五大力量論」的變種，當年預測的蘇美中歐日格局，如今被川普替換為美中俄印日。

中國現代國際關係研究院副院長傅夢孜則說道：「需警惕捧殺風險。某些勢力表面推崇中國實力，實則可能誘導承擔超出能力的國際責任。」