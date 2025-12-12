鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-12 08:10

烏克蘭總統澤倫斯基周四（11 日）表示，已向美國提交了一份修訂後的和平計畫，希望藉此加快與俄羅斯的停火談判，但在是否讓渡領土的問題上，談判仍面臨重大阻礙。

澤倫斯基在記者會上說，該計畫已於 10 日提交給美國，但並非最終方案，而是在既有條件下對收到的計畫做出回應。

澤倫斯基提到，已經修改過最初方案，從 28 項縮減到 20 項，美國要求在聖誕節前對談判所處階段建立清晰共識。目前方案一直在不斷完善和修改，這是一個持續的過程。

澤倫斯基表示，這項計畫並非單一文件，而是一系列文件。據他介紹，許多文件尚未最終定稿，包含多個方面，包括戰後經濟、安全保障等。

澤倫斯基強調，有些立場仍存在爭議，尤其是領土問題。

美國總統川普告訴德國、法國和英國領袖，他們應敦促澤倫斯基接受美國提出的和平方案。按照該方案，烏克蘭將接受領土損失，並限制軍隊規模。

川普重申了先前的公開批評，即澤倫斯基沒有讀美方早先的和平計畫。知情人士透露，川普幾乎沒有表現出願意修改美方提案條款的跡象。

領土與安全保障仍是烏克蘭的核心癥結。澤倫斯基堅持稱他在法律和道義上都無權割讓領土。俄羅斯則要求烏軍從頓涅茨克東部地區撤離，俄軍至今未能完全依靠武力奪取該地。