鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-01 12:47

據《路透》周四 (1 日) 報導，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 在對全國發表新年演說時表示，烏克蘭希望戰爭結束，但不會不惜一切代價，並強調，自己不會簽署只會延長戰爭的「軟弱」和平協議。

澤倫斯基坐在辦公室內、身後擺放著聖誕樹，在深夜發表長達 21 分鐘的談話。他表示，烏克蘭人民已被將近四年的戰爭折磨得筋疲力盡——時間甚至超過二戰期間德國對烏克蘭多座城市的占領——但人民並未準備放棄。

‌



身著深綠色烏克蘭刺繡衫的澤倫斯基談到，「烏克蘭想要什麼？和平？是的。但不惜一切代價嗎？不是。我們想要結束戰爭，但不是結束烏克蘭。」

「我們累不累？非常累。但這是否代表我們準備投降？任何這樣想的人都大錯特錯。」

澤倫斯基表示，在任何軟弱的協議上簽字，「只會讓戰火延續」。

「我的簽名只會落在一份強而有力的協議上，」「而這正是目前每一場會議、每一通電話、每一項決定的主要目標——為所有人爭取一個真正穩固的和平，不是一天、一周或兩個月，而是能維持多年的和平。」

他指出，經過數周由美國主導的外交努力，包括他上周末在佛羅里達州與美國總統川普的會談後，一項和平協議已接近完成。

他表示，「和平協議已經完成了 90%，剩下 10%。而這 10% 包含了一切，將決定和平的命運、烏克蘭與歐洲的命運，以及人們未來如何生活。」

完成協議的最大障礙，仍是烏克蘭領土控制權的問題。

目前俄羅斯佔領了烏克蘭南部與東部約 19% 領土，但俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 仍要求烏克蘭從東部頓巴斯 (Donbas) 地區部分俄軍尚未攻下的地區撤軍。