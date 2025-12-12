降息將引爆黃金牛市？專家：央行才是金價的永動機
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
美國聯準會 (Fed) 今年第三次降息之際，全球央行增持黃金潮湧動。隨著美元風險持續攀升，黃金作為終極不確定性避險工具地位愈發凸顯，機構普遍看好該貴金屬長期走漲趨勢。
Fed 周三 (10 日) 降息 1 碼的同時也釋放多重政策訊號，貨幣政策聲明中刪除「就業仍處低位」表述，改稱「就業增長放緩，失業率小幅上升」，同日公佈的 ADP 私人就業數據也顯示，美國上月就業機會銳減 3.2 萬個，創 2023 年 3 月以來最大減幅，遠超市場預期。
Fed 主席鮑爾周三坦言，近幾個月就業數據可能被高估約 6 萬人，實際成長恐已轉負，家庭對就業機會的感知明顯下降。
為維持流動性穩定，Fed 時隔三年重啟擴表操作，宣布周五 (12 日) 起 30 天內購買 400 億美債。銀河證券指出，此舉屬儲備管理購買 (RMP) 而非量化寬鬆(QE)，同時解除常備回購便利工具使用限制，為短期資金面提供保障。
最新公布的點陣圖顯示，Fed 預計 2026-2027 年各降息 25 基點，但內部對 2026 年路徑分歧顯著，17 位委員中 4 人支持按兵不動、4 人主張降 1 次、4 人建議降 2 次。
與此同時，降息週期開啟強化黃金配置價值。中國工銀國際的程實分析，在需求下滑與就業降溫背景下，Fed 降息有助於穩定市場預期。
金鵬期貨喻猛國也指出，降息降低持有黃金機會成本，加上美元走弱壓力，短期利多金價。
蘇商銀行武澤偉則進一步揭示金價的非對稱特性，對降息敏感，但對緊縮訊號有韌性，而背後是全球央行持續購金的戰略支撐。
機構普遍看好黃金中長期走勢。喻猛國預估 2026 年金價漲幅在 5%-15%，極端情形下波動加劇，需警惕回調風險。
浙江大學城市學院林先平補充，若全球寬鬆延續加上地緣風險，黃金將維持韌性，但經濟復甦恐抑制金價上行空間。
但武澤偉強調，即便政策路徑波動，黃金在全球貨幣體系重構的長期升值趨勢難以逆轉，降息僅會加速這一進程。
當前全球去美元化浪潮下，央行購金已成常態。世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，今年第三季全球央行淨購入黃金 186 噸，新興市場央行佔逾七成。
分析師認為，只要美元信用風險與地緣不確定性持續，黃金的「避風港」屬性將持續吸引資本流入，推動價格中樞穩步上移。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Fed降息 台股攻3萬點
- 〈貴金屬盤後〉美元疲軟助攻 黃金觸及一個月高點 白銀再創新高
- 〈美股早盤〉甲骨文一跌牽動全場！AI股全被拖下水 標普500、那指開低
- Fed今年連三降！全球資管巨頭CEO潑冷水：根本沒必要再降息了
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇