鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-12 06:00

美國聯準會 (Fed) 今年第三次降息之際，全球央行增持黃金潮湧動。隨著美元風險持續攀升，黃金作為終極不確定性避險工具地位愈發凸顯，機構普遍看好該貴金屬長期走漲趨勢。

降息將引爆黃金牛市？專家：央行才是金價的永動機（圖：Shutterstock）

Fed 周三 (10 日) 降息 1 碼的同時也釋放多重政策訊號，貨幣政策聲明中刪除「就業仍處低位」表述，改稱「就業增長放緩，失業率小幅上升」，同日公佈的 ADP 私人就業數據也顯示，美國上月就業機會銳減 3.2 萬個，創 2023 年 3 月以來最大減幅，遠超市場預期。

Fed 主席鮑爾周三坦言，近幾個月就業數據可能被高估約 6 萬人，實際成長恐已轉負，家庭對就業機會的感知明顯下降。

為維持流動性穩定，Fed 時隔三年重啟擴表操作，宣布周五 (12 日) 起 30 天內購買 400 億美債。銀河證券指出，此舉屬儲備管理購買 (RMP) 而非量化寬鬆(QE)，同時解除常備回購便利工具使用限制，為短期資金面提供保障。

最新公布的點陣圖顯示，Fed 預計 2026-2027 年各降息 25 基點，但內部對 2026 年路徑分歧顯著，17 位委員中 4 人支持按兵不動、4 人主張降 1 次、4 人建議降 2 次。

蘇商銀行武澤偉則進一步揭示金價的非對稱特性，對降息敏感，但對緊縮訊號有韌性，而背後是全球央行持續購金的戰略支撐。

機構普遍看好黃金中長期走勢。喻猛國預估 2026 年金價漲幅在 5%-15%，極端情形下波動加劇，需警惕回調風險。