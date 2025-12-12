鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-12 04:30

中國石油集團經濟技術研究院周四（11 日）發布《2060 年世界與中國能源展望》，指出全球石油需求峰值將提高，達峰時點面臨推遲。

據《界面新聞》報導，多種因素共同推動石油需求達峰時點推遲。《2060 展望》指出，石油需求韌性強於預期，新興經濟體油品消費持續增長，化工原料、航空燃料等需求保持穩定增長。

從基準情景來看，全球石油需求達峰時點較 2024 版展望預測推遲十年至 2040 年，峰值提升 5.2% 至 48 億噸左右；若各國分歧不斷擴大，鴻溝情景下，石油需求達峰時點將進一步推遲至 2045 年左右，峰值提升至 50 億噸。

《2060 展望》設置了三種情景，分別是鴻溝情景、基準情景、鏈接情景。鴻溝情景指主要國家政治經濟合作出現巨大鴻溝，能源產業鏈供應鏈被割裂，能源技術國際合作中斷等情況。

中石油經研院石油市場研究所所長王海博當天在發表《國內外石油市場回顧與展望》主旨演講時表示，2024 年多家機構預測全球石油需求將在 2030 年左右達峰，2025 年受美國能源政策轉向等因素影響，主流觀點發生顯著變化，各機構普遍將石油需求達峰時間大幅延後，並相應提高峰值預期。

例如，國際能源署（IEA）在最新發布的年度《世界能源展望》報告中預測，石油和天然氣的需求可能會持續增長至 2050 年才見頂。