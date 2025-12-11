1保險商受矚！大摩揭示未來25年投資密碼：具身智能等三大「黃金賽道」 擁25兆美元產值

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-11 12:15

摩根士丹利 (下稱大摩) 摩根士丹利(MS-US) 近日發布的《Robot on Earth》報告，以顛覆性視角勾勒出未來 25 年全球產業格局的巨變。這份集結全球分析師智慧的前瞻性文件指出，具身智能將引領一場堪比網路革命的產業浪潮，催生 25 兆美元產值，文件中也揭示中國在自駕、機器人領域的獨特優勢，並重新定義傳統金融巨頭的價值邏輯。

大摩揭示未來25年投資密碼：具身智能等三大「黃金賽道」擁25兆美元產值（圖：Shutterstock）

報告將具身智能定義為「讓 AI 擁有實體，在現實世界執行任務的超級革命」，其核心在於打破虛擬與現實的邊界，透過機器人、自駕等技術重塑生產力。

數據顯示，全球具身智慧市場規模將從今年 1000 億美元激增至 2050 年的 25 兆美元，25 年的年複合成長率 (CAGR) 高達 25%，相當於每十年再造一個全球 GDP。這一爆發式成長由五大核心領域支撐：人形機器人(7.5 兆美元)、自駕車(5.6 兆美元)、服務機器人(5 兆美元)、飛行器 / 無人機(4.7 兆美元)、家庭及工業機器人(2.2 兆美元)。

其中，人形機器人被視為「皇冠明珠」，特斯拉等企業正推動成本從當前數十萬美元向 2 萬美元目標逼近。

大摩估算，即便到 2050 年單價維持在 7.5 萬美元，產業鏈仍蘊含龐大利潤空間，而中國市場需求將佔全球 30%-40%，年銷量可望突破 5000 萬台。

在人形機器人領域，中國企業正加速突圍。報告強調，中國在供應鏈整合、規模化生產上的優勢，使其有望成為全球機器人製造的「心臟」。以特斯拉 Optimus 為例，核心零件如減速機、伺服馬達、感測器等，中國企業已實現技術突破並佔據全球 60% 以上市場。

投資邏輯上，「賣鏟子」的零件廠商成長潛力遠超整機廠商，減速器需求料將成長 590 倍，電池需求成長 1400 倍，端側算力晶片需求更將飆漲 4 萬倍。

自駕與低空經濟則是中國領先全球的「殺手鐧」。憑藉全球最複雜的路況數據與「車路雲一體化」國家戰略，中國 L4 級自駕汽車保有量預計 2030 年達 150 萬輛，2050 年突破 1.6 億輛，佔全球總量四分之一。

華為問界、小鵬 XNGP 等車款已實現城區導航輔助駕駛，商業化落地加速。低空經濟領域，億航智能、大疆等企業憑藉技術優勢搶佔全球市場，無人機物流、載人飛行器等新業態蓄勢待發。

值得注意的是，當市場聚焦科技股，大摩卻將目光投向被房地產風險拖累的中國平安保險。報告指出，中國平安的風險處置已進入尾聲，2023 年是最壞時點，2027 年可望實現風險部位清零，其核心價值源自於居民財富成長催生的保險需求、老化背景下的醫療養老佈局、綜合金融生態的三大因素。

報告特別強調，中國平安的估價邏輯正在重塑。傳統 PEV(內含價值倍數) 已無法反映其零售金融與健康管理業務的真實價值，改用 PE 估值後，其合理本益比應回歸雙位數。隨著 2026 年「開門紅」業績兌現、資管業務回暖，價值修復動能強勁。

大摩報告也提供一般人的投資指南，稱面對 25 兆美元的產業浪潮，投資人需掌握以下三大主線：

硬科技賽道：聚焦人形機器人、自駕核心零件企業，關注降本增效能力強的標的

價值回歸機會：逆向佈局被錯殺的傳統龍頭，如中國平安，等待基本面拐點

資管產業變革：公募基金降費改革深化，居民權益資產配置比例處於歷史低點，產業生態優化帶來長期機會。