鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-11 10:51

收購戰變權力遊戲？川普強硬表態：華納兄弟探索相關交易應包含出售CNN（圖：Shutterstock）

川普在白宮會晤商界領袖時明確表態說道，「任何交易都必須確保 CNN 作為一部分被出售，或單獨剝離」，並直言華納兄弟探索管理層「不誠實」，反對從交易中獲取資金繼續運營。

Netflix 日前同意以每股 27.75 美元收購華納兄弟影視及 HBO 業務，但計畫剝離 CNN 等有線電視頻道，分拆程序預計 2026 年第三季完成，而派拉蒙母公司天舞娛樂 (PSKY-US) 則提出每股 30 美元的全盤收購方案，明確包含 CNN。

政治角力暗潮湧動。天舞執行長 David Ellison、甲骨文創辦人 Larry Ellison 是川普支持者，David 被曝曾向川普承諾全面改革 CNN。

川普女婿庫許納亦被指參與為 David 提供融資支持。

David 周三也致函華納兄弟探索投資人，強調天舞娛樂的收購方案更有價值且易於通過監管審查。

儘管川普聲稱未明確支持某一方，但其表態引發好萊塢與華府高​​度警覺，Netflix 共同執行長雖與其會面，卻未獲公開背書。

川普暗示最終決策將取決於監管評估，並稱「可能參與決策」。