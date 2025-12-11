鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-11 08:39

蘋果 (AAPL-US) 周三（10 日）公布 2025 年度美國市場下載量最高的應用程式與遊戲榜單，在非遊戲類免費 iPhone 應用中，OpenAI 旗下 ChatGPT 榮登榜首，成為今年美國用戶安裝量最多的免費應用程式（App）。

2025年美國iPhone免費App下載榜，ChatGPT登頂。（圖：Shutterstock）

第二至第十名依序是 Threads、Google、TikTok、WhatsApp、Instagram、YouTube、Google Maps、Gmail 和 Google 旗下 Gemini。

‌



值得注意的是，ChatGPT 在去年僅位列第四，榜首由中國購物應用 Temu 奪得。儘管 ChatGPT 於 2023 年 5 月在 iPhone 平台上線，開局搶眼，卻未能進入當年前十榜單。

ChatGPT 如今超越了長期佔據主流地位的社交應用（如 Instagram 和 Threads）以及廣受歡迎的實用工具（如 Google Maps），這一現象充分表明人工智慧已深度融入美國用戶的日常生活。

與此同時，這也凸顯出 OpenAI 對 Google 在行動端搜索市場主導地位的潛在挑戰，越來越多用戶優先通過聊天機器人獲取答案，而非傳統搜索引擎。