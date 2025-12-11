鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-11 05:52

聯準會 (Fed) 今年第三度降息，但同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高，即便如此，聯準會主席鮑爾認為，關稅帶來的通膨影響被證明是暫時的，經濟將會走強，美股週三 (10 日) 歡欣喜漲，債市同樂高升。

聯準會週三宣布將基準利率下調 1 碼至 3.5% 至 3.75% 區間，為今年以來第三次降息。主席鮑爾在會後表示，近期的政策調整已使利率落在中性水準的合理範圍內，聯準會將根據後續經濟數據決定是否需要採取更多行動。

聯準會內部分歧擴大，本次決策出現三位委員表達不同意見，為自 2019 年 9 月以來首次出現，其中兩位主張暫停降息，一位則支持一次降息 2 碼。

週三最大的意外並非降息，而是聯準會計劃很快開始購買短期國債，美國央行將自 12 月 12 日開始每月買進約 400 億美元的短債。

鮑爾預計，初期的短債購買規模將在第一個月達到 400 億美元，並可能在「接下來幾個月保持較高水平」，以緩解預計的短期貨幣市場壓力。之後，購買規模預計將下降，具體節奏將取決於市場狀況。

同時，《華爾街日報》報導指出，美國總統川普已準備展開下一任聯準會主席的最後一輪面談，包括前理事華許 (Kevin Warsh) 與白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 都在名單之列。鮑爾任期將於明年屆滿，接任人選的討論備受市場關注。

美股週三 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 497.46 點，或 1.05%，收 48,057.75 點。

那斯達克指數上漲 77.669 點，或 0.33%，收 23,654.155 點。

S&P 500 指數上漲 46.17 點，或 0.67%，收 6,886.68 點。

費城半導體指數上漲 94.98 點，或 1.29%%，收 7,467.49 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 28.09 點，或 0.17%，收 16,599.54 點。

標普 11 大板塊多揚升，工業、原物料與非必需消費領漲，公用事業為唯一收黑板塊 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 1.04%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.58%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.99%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.69%。

台股 ADR 普遍走高。台積電 ADR (TSM-US) 勁揚 2.22%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.88%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

企業新聞

Meta (META-US) 下滑 1.04% 至每股 650.13 美元，阿里巴巴 (BABA-US) 強漲 1.82% 至每股 158.82 美元。

報導指出，Meta 已將策略轉向打造一款封閉式、可商用的 AI 模型，目前正開發一項代號「Avocado」的新系統。據悉，該模型結合包括阿里巴巴在內的中國科技公司的技術。

雲端與晶片大廠甲骨文 (ORCL-US) 週三收紅 0.67%，盤後暴跌超 9%，儘管雲端業務營收成長 68%，但第二財季營收 160.6 億美元遜於市場預期。

輝達 (NVDA-US) 收低 0.64% 至每股 183.78 美元，輝達反駁有關中國人工智慧新創公司 DeepSeek 使用被禁 Blackwell 晶片的報導，強調未收到任何相關證據。

無人機製造商 AeroVironment (AVAV-US) 因上季獲利遜於預期並調降全年展望，股價走下殺 12.85%，報每股 245.25 美元。

華爾街分析

聯準會的下一步將視經濟數據而定，並保持「逐會議」評估的節奏。Janus Henderson Investors 投資組合經理 Daniel Siluk 指出，鮑爾主席在記者會上再次強調這一點，表示本次降息屬於「審慎微調」，而非新一輪降息周期的開端。

SWBC 投資長 Chris Brigati 研判，在就業市場走弱與通膨仍偏高之間，美國聯準會內部對 2026 年的降息步調看法並不一致；而下任主席人選尚未明朗，也讓市場擔心，聯準會可能在鮑爾任期即將結束的這段時間內避免採取較大的利率調整。