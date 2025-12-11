鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-11 07:58

Adobe 周三（10 日）在官網宣布，推出適用於 ChatGPT 的 Photoshop、Express 和 Acrobat，Photoshop 就是知名圖片編輯工具，簡稱「PS」。

Adobe 在新聞稿中表示，ChatGPT 用戶能夠直接在聊天機器人中訪問這些軟體：通過文字描述使用 PS 美化照片、藉助 Express 設計信函、利用 Acrobat 編輯 PDF。

這些工具在 ChatGPT 中可以免費使用，且無需用戶離開聊天機器人（儘管有一些限制）。對 Adobe 而言，這一合作意味著公司有機會把產品呈現在 ChatGPT 超過 8 億周活躍用戶面前。

Adobe 數位媒體總裁 David Wadhwani 在聲明中寫道：「我們很高興能將 PS、Express 和 Acrobat 直接集成到 ChatGPT 中，將我們的創意創新與 ChatGPT 的易用性相結合，讓每個人都能輕鬆發揮創造力。」

「現在，數億用戶只需使用自己的文字，就能在他們已經融入日常生活的平台中，輕鬆使用 Photoshop 進行編輯。」

Adobe 表示，其目標是提供最能幫助新手用戶上手的一系列功能。如果用戶需要比 ChatGPT 內提供的更強大的功能，可以隨時從聊天界面跳轉到 Adobe 的獨立應用程式。

ChatGPT 版 Photoshop 可以調整亮度、對比度、飽和度等參數，也能應用多種風格化效果。用戶還可以編輯圖像特定區域，比如模糊或移除背景。