2025-12-11

美國聯準會 (Fed) 結束為期兩天的政策會議後，於台灣時間周四 (11 日) 凌晨三點公布利率決策，決定將聯邦基金利率目標區間下調 1 碼 (25 個基點) 至 3.5% 至 3.75%。此次決策出現三位委員投反對票，其中一位主張降息 2 碼，另外兩位則認為應按兵不動。

Fed 12月聲明全文(圖：REUTERS/TPG)

Fed 同時表示，委員會判斷準備金餘額已降至充裕水準，將視需要啟動購買短期公債，以持續維持充裕的準備金供給。

會後聲明全文：

現有指標顯示，經濟活動持續以溫和步調擴張。今年就業成長放緩，失業率截至 9 月小幅上升。較近期指標與這些發展一致。通膨自今年稍早回升，並維持在略高水準。

委員會的長期目標是實現充分就業與 2% 的通膨率。對於經濟前景，不確定性依然偏高。委員會同時關注雙重使命兩方面的風險，並判斷近幾個月就業的下行風險已經增加。

為了支持上述目標並考量風險平衡的變化，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調 1 碼，至 3.5% 至 3.75%。在評估是否進一步調整利率目標區間的幅度與時機時，委員會將仔細衡量最新數據、經濟展望與風險平衡。委員會堅定承諾支持充分就業，並讓通膨回到 2% 的目標。

在評估適切的貨幣政策立場時，委員會將持續監測新資訊對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙其目標實現的風險，委員會已準備在必要時調整政策立場。委員會的判斷將涵蓋廣泛的資訊，包括就業市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融和國際情勢的發展。

委員會判斷準備金餘額已降至充裕水準，將視需要啟動購買短期公債，以持續維持充裕的準備金供給。

投票結果

本次貨幣政策行動的贊成票包括：主席鮑爾 (Jerome H. Powell)、副主席威廉斯 (John C. Williams)、巴爾 (Michael S. Barr)、鮑曼 (Michelle W. Bowman)、柯林斯 (Susan M. Collins)、庫克 (Lisa D. Cook)、傑佛森 (Philip N. Jefferson)、穆薩勒姆 (Alberto G. Musalem)、以及華勒 (Christopher J. Waller)。

反對票來自米蘭 (Stephen I. Miran)，他認為本次會議應下調 1/2 個百分點 (即兩碼或 50 個基點)；以及古爾斯比 (Austan D. Goolsbee) 和施密德 (Jeffrey R. Schmid)，他們主張本次會議不應調整利率目標區間。