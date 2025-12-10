鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-10 04:00

美國兩個高階代表團本周將相繼抵達印度首都新德里，開啟與印度政府的高層對話。儘管雙方均釋放出修復雙邊關係的正面訊號，但知情人士透露，受多重分歧影響，全面貿易協定的達成仍遙遙無期。

貿易協定仍遙不可及！美派2代表團本周訪問新德里 川普又盯上印度稻米：「憑啥關稅豁免？」（圖：Shutterstock）

美國國務院政治事務副國務卿 Allison Hooker 周日 (7 日) 至 11 日造訪印度，與印度外交部秘書唐勇勝 (Vikram Misri) 等官員會晤，聚焦外交與安全議題，與此同時美國副貿易代表 Rick Switzer 率團攜首席談判代表 Brendan Lynch 抵印，推進貿易協定談判。

此前，印度商工部曾樂觀預期年底前敲定協定第一階段關稅調整內容，但匿名官員明確表示，目前諮詢仍處於機密階段，尚無突破性進展。

美國代表團此趟印度行的背景是雙邊貿易關係持續緊張。今年 8 月，川普政府以「貿易壁壘」和「購買俄羅斯石油」為由，對印度商品加徵 50% 關稅，並制裁俄國能源企業，迫使印度調整原油進口。

儘管美國總統川普上月暗示可能「適時」降稅，但近期在白宮會議上，川普又公開指責印度「傾銷稻米」，並稱「這種行為絕對不能容忍」，並威脅採取進一步行動。

白宮周一 (8 日) 會議細節進一步揭露美印貿易分歧，稻米商 Meryl Kennedy 向川普「告御狀」稱印度、泰國、中國等國「傾銷稻米」衝擊美國市場，導致南方稻農困境。

Meryl 告訴川普說：「我們從未見過如此大規模的進口… 波多黎各曾是美國稻米最大市場之一，但我們已經很多年沒有向波多黎各出口稻米了。這種情況已經持續多年，並非始於你的執政任期，但不幸的是，現在這種情況愈演愈烈。 」

川普當場質問美國財長貝森特稱「為何允許印度免稅傾銷」，並要求處理此事。

美國金融交易投資平台 TradingView 數據顯示，在川普威脅要對印度稻米加徵新的關稅之後，這一消息打擊了投資者信心，印度稻米出口商股價應聲挫跌。以 Daawat 等品牌聞名的 LT Foods 股價下跌近 8% 至每股 362.2 盧比。此前，該公司聲稱旗下「Royal」品牌是北美地區第一大印度香米品牌。

值得注意的是，在美國代表團訪問新德里前一周，俄羅總統普丁高調訪問印度，強調深化能源與經濟合作，凸顯雙方傳統盟友關係。

分析人士指出，印度在中美俄之間的平衡外交策略，為美印談判增添複雜性。

儘管雙方保持機制化互動，包括 9 月阿拉斯加聯合軍演、8 月「2+2」安全磋商以及上週反恐工作小組會議，但美印貿易僵局仍未破解。

新加坡國立大學教授 C.Raja Mohan 指出，美印正透過高層對話突破當前障礙，但川普政策的反覆性和地緣政治博弈，使貿易協定落地缺乏明確時間表。