鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-09 14:40

美國聯邦法官裁定，總統川普在任內對美國新能源產業所頒布的全面性風力發電禁令屬於非法，推翻了這項對風能產業影響深遠的政策。

美國麻薩諸塞州地方法院法官 Patti Saris 周一 (8 日) 裁定，川普的行政命令是「專斷、反覆無常且違法的」，將總統的行動全盤駁回。

這項禁令於 1 月發布，旨在停止離岸和陸上風電場的許可證與租約審批，等待聯邦審查。Saris 法官指出，聯邦機構未能對美國能源政策的這項「劇烈變化」提供合理的解釋。此命令有效地凍結了數十個清潔能源專案，特別是計畫在東海岸實施的大型設施。開發商曾警告，禁令可能導致工作機會損失和數十億美元的投資泡湯。

由紐約州總檢察長 Letitia James 領銜的 17 個州於 5 月提起訴訟，主張川普的禁令對風能產業構成了「生存威脅」。James 稱此裁決是在對抗氣候危機、保護清潔、可靠和負擔得起能源方面取得的重大勝利。同時，環保團體也對裁決表示歡迎，稱其是顧客、工會工人和企業的勝利。自然資源保護委員會（NRDC）的代表呼籲政府將此視為「警鐘」，停止「非法行為」，不要阻礙再生能源的擴展。

儘管裁決對風電產業有利，但白宮發言人 Taylor Rogers 為政府的政策辯護，稱「離岸風電項目」在「拜登的綠色新騙局」下獲得了「不公平的優惠待遇」，而其他能源產業則受到「繁重法規的阻礙」。

川普政府的政策與前總統拜登推動電網綠化的方向相反，傾向於支持天然氣、煤炭和核能等傳統燃料。這是因為在資料中心電力需求激增的背景下，這些傳統燃料有能力提供全天候電力。