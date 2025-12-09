鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-12-09 12:28

科技零售開戰！沃爾瑪今改掛納斯達克 正面對決亞馬遜。(圖:shutterstock)

沃爾瑪此前在紐交所進行股票交易長達五十餘年，一直是傳統、穩健零售業的代表。然而，納斯達克向來以吸引高成長性、高估值的科技創新企業著稱。沃爾瑪這次高調「轉所」，核心目的在於強調其作為一家整合了傳統零售與人工智慧（AI）自動化的「新企業」形象。

‌



沃爾瑪財務長 John David Rainey 曾明確表示，公司正透過整合自動化與人工智慧，為顧客打造更智慧、更快、更互聯的體驗，為全通路零售樹立新的標準。

阿肯色大學企業金融教授 Tomas Jandikhiatus 補充道，沃爾瑪此舉意在向交易員和投資者發出信號，要求他們將沃爾瑪視為亞馬遜的直接競爭對手，而非傳統的折扣零售商。這反映了零售業的典範轉移，即企業經營模式日益受到科技而非門市數量的限制。

沃爾瑪的「新故事」並非空穴來風。儘管過去多年來，公司在人工智慧、機器人技術和數位支付等領域投入了大量資源並取得了顯著成果，但受限於其傳統零售巨頭的固有標籤，這些進展一直未被投資者充分消化。轉板納斯達克後，市場的熱情瞬間高漲，開始深入挖掘沃爾瑪在科技方面所取得的成就。

從最新的數據來看，沃爾瑪的科技化策略已清晰可見：目前公司超過 60% 的貨物透過自動化配送中心運輸，超過一半的線上訂單在自動化設施中完成，甚至超過 40% 的新軟體程式碼都是由人工智慧產生或輔助編寫。

這些數據強有力地證明了沃爾瑪的未來策略：透過科技升級實現獲利，而不是單純依賴擴店或成本優勢。

傑富瑞分析師 Corey Tarlowe 指出，遷至納斯達克上市，還使沃爾瑪有機會被納入以科技股為主的納斯達克 100 指數，這將吸引更多被動型基金的投資配置。