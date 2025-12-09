鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-09 12:20

美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）在派拉蒙影業斥資 1080 億美元收購華納兄弟探索 (WBD-US) 的競購案中扮演了融資角色，使川普家族的利益介入了近年來規模最大的媒體爭奪戰之一，引發了人們對總統影響力是否會左右最終結果的擔憂。

派拉蒙表示，其收購提案的融資來源包括庫許納的投資公司 Affinity Partners，以及來自沙烏地與卡達主權財富基金和阿布達比擁有的 L"imad Holding Co 的資金。

對於庫許納的參與，川普週一對媒體表示，他並未與庫許納討論華納兄弟探索收購案，並稱 Netflix 與派拉蒙「都不是我的朋友」。

不過，就在前一天，川普曾表示，他將參與 Netflix 擬收購華納影業及串流資產的決策。

派拉蒙與 Netflix 的收購行動，均可能面臨嚴格的反壟斷審查，以確保交易不損害消費者、競爭對手及供應商利益，使美國政府在最終誰能收購華納兄弟探索上扮演重要角色。

外界關注川普是否會干預交易審查，這也將檢驗總統在任期間，其家族商業利益擴張的界限。

波特蘭 ValueEdge Advisors 主席 Nell Minow 指出：「如果你在商學院教授利益衝突課程，這將是範例 A」，他並補充說，川普應避免參與交易審核。

華府公民責任與倫理中心（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington）分析師 Jordan Libowitz 表示，雖然美國總統免於聯邦利益衝突法規約束，但「通常我們看到的是總統會將自己與家族生意隔離，避免美國民眾質疑其行為。」

美國司法部反壟斷部門將審查最終交易，確保華納兄弟探索的收購不會損害媒體市場競爭，同時維持消費者價格穩定，保障廣告市場公平。

過去爭議與庫許納角色

庫許納曾在川普首任期擔任白宮高級顧問，在第二任期亦持續參與中東政策，儘管未擔任正式職務。外界過去曾質疑庫許納是否因岳父的總統身份而受益。

今年，川普提出將加薩地帶重建為國際海灘度假區的構想，呼應了庫許納在擔任紐約房地產開發商時提出的計畫。

去年，在川普尋求連任之際，Affinity Partners 因中東投資者注資而獲得資金流入。

公共監督團體 Project On Government Oversight 法律顧問 Scott Amey 指出：「政府運作與家族商業利益之間的界線日益模糊。」

他建議，川普應避免就華納兄弟交易發表任何言論或行動，避免被指試圖幫助與派拉蒙有關的女婿。