鉅亨網編輯林羿君 2025-12-09 11:50

美國農民表示，川普政府的 120 億美元補助方案雖能帶來短暫的紓困，但不太可能真正帶動美國農業經濟的長期復甦。

美農民怒批川普120億美元紓困像「OK繃」 救不了農業慘況。(圖:shutterstock)

川普總統 8 日公布這項針對其核心支持者的方案，其中包含高達 110 億美元的一次性補助金，提供給因其關稅政策與低農產品價格而受到重創的作物農民。

密蘇里州農民理查森（Marty Richardson）表示：「這有點像貼 OK 繃，我們需要的是更多市場，而不是更多補助。」

他還認為 2026 年的狀況會跟今年一樣糟，無奈地說：「我們已經在買明年的種子和肥料了，結果卻還是被壓得喘不過氣。」

在美國農業帶，這樣的想法相當普遍。農民多年來一直受到出口疲弱、作物價格下跌與成本上升的夾擊。川普發動貿易戰的效應更是壓縮需求、推高成本，讓整個農業部門長期陷入不確定性的狀態。

一名在馬里蘭州種植玉米和黃豆的農民表示，「我不認為我們當中有人會特別喜歡靠聯邦政府補貼過日子，我們面臨的最大挑戰是：當農產品價格下跌、投入成本卻上升，然後還失去貿易夥伴。」

該農民強調，「對農業經濟來說，這已經不只是雙重打擊，而是更嚴重的衝擊。」

不過，部分長期支持川普的農民仍對明年可能出現的復甦抱持樂觀，而農民信心也因為對與中國貿易的期待，而升至自 6 月以來的最高點。但基本面顯示，短期內似乎難以出現反轉。

聯邦數據顯示，美國農場破產案例正在增加，而販售玉米、大豆與小麥所得的收入自 2022 年以來持續下滑。美國農業部預測今年的農場淨收益將會增加，但這主要是由政府補助所帶動的。

在德州種植高粱、棉花與小麥的巴瑞 · 伊凡斯（Barry Evans）週一坐在距離川普不遠的席位，聽取總統宣布農業補助方案。他表示，對南德州的農民而言，時機至關重要，因為他們距離播種只剩幾週，迫切需要規劃並取得銀行貸款。

伊凡斯說：「棉花和小麥全都仰賴出口市場，但現在整個行情都爛到不行。我們的價格被壓得可怕地低、投入成本又大幅上漲，把這些加總起來，真的造成非常大的痛苦，這項紓困我們真的非常需要。」

儘管他和許多農民一樣，希望自己不必依賴聯邦補助，但伊凡斯表示，他對這筆援助心存感激。

他補充道：「身為農民，我們無法控制市場，也無法控制其他國家的作法，大家並不是都會按規則行事，所以有時候我們確實需要一些支援。」

全世界最大的大豆進口市場中國，為了在貿易談判中取得籌碼，今年刻意避買美國大豆後，美國大豆農所承受的壓力尤其沉重。儘管中國在近期的外交協議後已恢復部分採購，但其承諾尚未完全落實。

事實上，美國的農業主導地位正在衰退。川普第一次發動貿易戰後，中國加速將供應鏈從美國轉向包括南美洲在內的其他地區。美國農民已將關鍵市占拱手讓給競爭對手，尤其是巴西。

阿肯色大學農業經濟學家萊恩 · 洛伊（Ryan Loy）表示，「經濟學入門課：貿易戰，沒有贏家。」他解釋道，可以把原因指向政治但實際上，在很多情況下，中國最後的結論就是：「他們比較便宜，所以我要跟他們買。」

上個月，美國農業經濟復甦的預測難度再次凸顯。包括迪爾（Deere & Co.）在內的農機製造商，針對來年的展望皆不如預期，因為即便川普呼籲，農民仍持續縮手、不願購買拖拉機。川普週一甚至向這些公司施壓，要求他們調降機器價格，並指責他們推高了農民的成本。

許多人認為，美國農業經濟在未來一年仍將深陷低迷。

荷蘭合作銀行的農業投入分析師薩姆 · 泰勒（Sam Taylor）指出，「到明年這個時候，我們恐怕還是在討論種植者的利潤問題，以及是否需要經濟援助，」。「我們可能會在低谷中停留的時間，比一些人所希望的還要更久。」