鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 08:20

最新調查顯示，在 11 月出現跌勢後，高盛 (GS-US) 的客戶正收緊對 AI 和美股的樂觀看法，對標普 500 指數進入 2026 年的預期變得更加保守。

AI降溫但力挺經濟！高盛客戶對科技股更謹慎：投報率疑慮引發資金大挪移（圖：Shutterstock）

根據高盛對 782 家機構客戶的調查數據，投資人預估標普 500 指數 (INX) 明年收盤點數將在 7000 點至 7500 點之間。

高盛 Marquee 平台內容策略、市場分析和數據科學全球主管 Oscar Ostlund 表示，標普 500 跟 10 月底相比大幅回落，當時許多客戶預估標普在 2026 年來臨前躍升至 7200 點。

Ostlund 周一 (8 日) 在研究報告中寫道：「客戶仍預期標普將在 2026 年上漲，但目標點位已保守許多。儘管對 AI 熱情有所降溫，但對美國經濟前景的信心有所增強，僅有 1% 受訪者認為 2026 年會出現衰退，10% 受訪者預計經濟增速會低於 1.5%，進而強化了對非衰退性寬鬆週期的預期，對風險資產有望構成支撐。」

投資者繼續支持長期的 AI 主題，儘管其配置會更具選擇性。基礎建設熱潮仍在持續，政府的額外支持也功不可沒。然而，Ostlund 表示，客戶越來越關注執行風險和資本密集度。

許多人也看到 AI 以外的領域蘊藏著巨大的上漲空間，但圍繞 AI 的投報率和資本支出需求的擔憂日益加劇。

不過，Ostlund 在報告中寫道：「儘管如此，客戶仍超配 AI 相關股票，並希望在轉向週期性股票之前看到經濟復甦的更明確跡象。」

尋求回報的範圍正在擴大，受訪者將已開發市場和新興市場股票視為具有吸引力的領域。同時，勞動市場動態仍是主要的宏觀風險，74% 受訪者預期失業率將溫和上升。

高盛示警指出，近期風險在於失業率過高，進而觸發薩姆規則。