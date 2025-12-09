search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

AI降溫但力挺經濟！高盛客戶對科技股更謹慎：投報率疑慮引發資金大挪移

鉅亨網編譯陳韋廷

最新調查顯示，在 11 月出現跌勢後，高盛 (GS-US) 的客戶正收緊對 AI 和美股的樂觀看法，對標普 500 指數進入 2026 年的預期變得更加保守。

cover image of news article
AI降溫但力挺經濟！高盛客戶對科技股更謹慎：投報率疑慮引發資金大挪移（圖：Shutterstock）

根據高盛對 782 家機構客戶的調查數據，投資人預估標普 500 指數 (INX) 明年收盤點數將在 7000 點至 7500 點之間。


高盛 Marquee 平台內容策略、市場分析和數據科學全球主管 Oscar Ostlund 表示，標普 500 跟 10 月底相比大幅回落，當時許多客戶預估標普在 2026 年來臨前躍升至 7200 點。

Ostlund 周一 (8 日) 在研究報告中寫道：「客戶仍預期標普將在 2026 年上漲，但目標點位已保守許多。儘管對 AI 熱情有所降溫，但對美國經濟前景的信心有所增強，僅有 1% 受訪者認為 2026 年會出現衰退，10% 受訪者預計經濟增速會低於 1.5%，進而強化了對非衰退性寬鬆週期的預期，對風險資產有望構成支撐。」

投資者繼續支持長期的 AI 主題，儘管其配置會更具選擇性。基礎建設熱潮仍在持續，政府的額外支持也功不可沒。然而，Ostlund 表示，客戶越來越關注執行風險和資本密集度。

許多人也看到 AI 以外的領域蘊藏著巨大的上漲空間，但圍繞 AI 的投報率和資本支出需求的擔憂日益加劇。

不過，Ostlund 在報告中寫道：「儘管如此，客戶仍超配 AI 相關股票，並希望在轉向週期性股票之前看到經濟復甦的更明確跡象。」

尋求回報的範圍正在擴大，受訪者將已開發市場和新興市場股票視為具有吸引力的領域。同時，勞動市場動態仍是主要的宏觀風險，74% 受訪者預期失業率將溫和上升。

高盛示警指出，近期風險在於失業率過高，進而觸發薩姆規則。

薩姆規則是指全美失業率的三個月移動平均值上升 0.5 個百分點，預示著經濟衰退的開始。


文章標籤

高盛AI美股樂觀薩姆規則美國經濟資本支出投報率

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數99.2220.00%
S&P 5006840.52-0.09%
高盛集團876.58+1.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty