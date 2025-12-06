美最高法院將審理川普廢除出生公民權案 明年裁決攸關數百萬人
鉅亨網編譯王貞懿
據綜合外媒周五 (5 日) 報導，美國最高法院宣布，將審理美國總統川普提出廢除自動出生公民權的案件。下級法院已一致認定川普的行政命令違憲，最高法院預計明年上半年做出裁決，結果將影響數百萬人。
川普 1 月簽署爭議行政命令
川普今年 1 月 20 日重返白宮首日即簽署行政命令，規定該命令發布 30 天後在美國出生的嬰兒，若父母為臨時訪客或非法移民，不得獲發公民身分文件。
在川普發布命令前，美國憲法第 14 條修正案普遍被理解為：在美國出生的兒童無論父母身分為何，都自動成為美國公民，僅有極少數例外。該修正案的公民條款規定：「所有在美國出生或歸化，並受其管轄的人，均為美國公民。」
下級法院一致判定違憲
多位聯邦地方法院法官認定該命令違憲，兩個聯邦巡迴上訴法院也維持禁制令，阻止命令生效。
這是川普出生公民權計畫首次進入最高法院審理。今年 6 月，保守派主導的最高法院曾就相關法律問題做出裁決，讓聯邦法官更難以全國性禁制令阻擋具爭議的政府政策，但該判決並未處理行政命令本身是否合法。
爭議焦點：第 14 條修正案解釋
第 14 條修正案於 1868 年內戰後批准，賦予在美國出生且「受其管轄」者公民身分。
川普政府首席出庭律師、副檢察長 D. John Sauer 向最高法院表示，該條款「是為了賦予獲得自由的奴隸及其子女公民身分，而非臨時訪美外國人或非法移民的子女」。
川普試圖推翻對第 14 條修正案的理解。該修正案一直被認為賦予幾乎所有在美國領土出生者公民身分，但川普要將範圍限縮至父母至少一方為美國公民或綠卡持有者的嬰兒，這意味著即使是持臨時簽證者的新生兒也無法自動成為美國人。
挑戰者表示，川普的行政命令「明顯違反憲法文本、最高法院判例、國會立法、長期行政部門實踐、學術共識，以及我國一個多世紀以來的日常實踐」。
案件時程與審理範圍
最高法院決定審理此案，意味著法院可能在明年初聽取辯論，並在 7 月前做出裁決。
在最高法院將審理的案件中，新罕布夏州聯邦地方法院法官判決川普敗訴。川普政府跳過上訴法院，直接向最高法院提出上訴。
最高法院選擇不受理由華盛頓州等四州提出的另一起挑戰。該案已進入上訴法院階段，第九巡迴上訴法院判決川普政府敗訴。
