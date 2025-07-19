鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 15:30

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儘管美國最高法院上月做出限制地方法院發布全國性禁令的裁決，一些民主黨領導的州仍於週五（18 日）敦促波士頓聯邦法官索羅金（Leo Sorokin），維持對川普限制出生公民權行政命令的全國性禁令。

川普限制出生公民權再遭挑戰！民主黨州聯手捍衛美國公民身份。(圖：Shutterstock)

此案重返索羅金的法庭，是為了依據 6 月 27 日由保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）撰寫的最高法院判決。該判決要求像索羅金這樣阻止川普政策的下級法院法官，重新考慮其命令的範圍。

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儘管新罕布夏州法官上週已頒布禁令，但若索羅金再度作出同樣裁定，將成為川普限制出生權政策本月第二次挫敗，也可能使案件再度送交最高法院。

紐澤西州代表律師杜瑞斯瓦米（Shankar Duraiswamy）表示，最高法院的裁決明確表示，如果全國禁令是向特定訴訟中的訴訟當事人提供「完全救濟」的唯一途徑，那麼全國禁令是允許的。

杜瑞斯瓦米認為，在全國範圍內阻止川普的行政命令，是避免州政府大規模行政動盪的唯一途徑，因為若部分州實施川普行政命令，將導致如醫療補助等聯邦福利混亂，並使移民家庭遷移至未執行命令的州，加重當地資源負擔。

杜瑞斯瓦米直言，川普試圖「徹底改變美國公民身份的定義」，而其行政命令「公然違憲」，不應以折衷方式處理。

司法部反駁：應限縮禁令範圍 不適合全面禁止

司法部律師漢彌頓（Eric Hamilton）則反駁稱，各州應提出更具體、限縮性的救濟方案，而非堅持全國性禁令。他指出，州政府聲稱遭受的多為金錢損失，依法通常無法透過禁令救濟。

索羅金則駁斥司法部觀點，表示第一巡迴上訴法院早已駁回相似主張，並維持其原禁令。他強調司法部的要求與既有先例相違背，並預計將在未來幾週內發佈書面判決。

川普行政命令：擬拒絕部分新生兒公民身份

川普的行政命令要求美國各政府機構不承認在 2 月 19 日之後出生、且其父母皆非美國公民或合法永久居民的兒童為美國公民。

最高法院 6 月裁定並未直接審查該行政命令的合法性，而是利用此案來阻止全國範圍內的或「普遍」的禁令，使一名地區法院法官即可阻止聯邦政策在全國範圍內執行。

7 月 10 日，新罕布夏州的法官拉普蘭特（Joseph Laplante)）也針對同一行政命令下達全國性禁令，理由是這項政策可能會影響一群兒童的公民身份，因此可作為集體訴訟進行。

民主黨主導的州與移民權益團體認為，川普這項命令違反了美國憲法第十四修正案。該修正案保證幾乎所有在美國出生的人都是公民。