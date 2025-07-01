川普限制出生公民權遭挑戰！美政府暫不驅逐無綠卡父母孩童

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 11:10

‌



週一（30 日），在兩名聯邦法官的強烈要求下，川普政府律師保證，在美國總統川普提出的限制出生公民權行政命令於 7 月 27 日生效前，川普政府暫不會遣返那些被認為不具備美國公民資格的孩童。

川普限制出生公民權遭挑戰。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，馬里蘭州法官博德曼（Deborah Boardman）與新罕布夏州法官拉普蘭特（Joseph LaPlante）要求美國司法部律師羅森伯格（Brad Rosenberg）提供書面保證，確保在行政命令正式生效之前，不會驅逐那些父母中無任何一方為美國公民或綠卡持有者的孩童。

‌



先前包括馬里蘭州在內的三州聯邦法官曾頒布禁制令，阻止該命令實施，認為其違憲。但最高法院最新裁定將原有禁制令效力限縮至個案當事人，迫使原告改以集體訴訟方式重新爭取孩童的憲法權利。

這兩位聯邦法官分別主持聽證會，討論是否應再度凍結川普限制出生公民權的行政命令。儘管美國最高法院於上週五（27 日），以 6 比 3 裁定限制地方法官發布全國性禁制令，但法官們指出，若透過集體訴訟，仍可能獲得類似的保護效果，因此加快審理進度。

在裁決公布後數小時內，移民權益團體已分別在馬里蘭州與新罕布夏州提出新訴訟。在馬里蘭州，原告迅速修正訴狀；新罕布夏州則提出擬集體訴訟，尋求對全美受影響孩童的法律保護。

美國最高法院此次裁定並未針對川普命令的合憲性作出結論，而是限制地方法官發布「普遍性禁制令」的權限。

不過，大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）指出，若以集體訴訟形式提告，仍有可能達成相同的全國性保護效果。

代表移民團體與非公民孕婦的律師鮑爾（William Powell）在聽證會上表示，當前許多非公民孕婦與家庭因川普政策深感不安，他呼籲法院儘速做出裁決，給予集體法律保障。