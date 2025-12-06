〈美股盤後〉市場靜待下周Fed利率決策 標普逼近歷史高點 迎連四揚

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-06 06:17

美股週五 (5 日) 集體收高，市場消化聯準會偏好採用的通膨指標降溫訊號，強化下週降息的預期。

市場靜待下周Fed利率決策 標普逼近歷史高點 迎連四揚(圖：shutterstock)

‌



美股主指本週普遍上漲，標普週漲 0.3%，那斯達克與道瓊分別上漲近 1% 與 0.5%。

市場週五迎來多項經濟數據。美國商務部公布因政府停擺而延後發布的 9 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 2.8%，低於市場預期的 2.9%，月增 0.2%，整體 PCE 的月增與年增通膨均與預期一致，顯示物價壓力維持溫和。

同時，美國消費者信心五個月來首次回升，反映民眾對通膨前景的看法改善。

PCE 報告成為聯準會週三宣布利率決議前的最後一份重要通膨指標。CME FedWatch 顯示，投資人押注聯準會下週三將降息 1 碼的機率升至 87%，較一個月前的 62% 明顯提高。

美股週五 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 104.05 點，或 0.22%，收 47,954.99 點。

那斯達克指數上漲 72.992 點，或 0.31%，收 23,578.128 點。

S&P 500 指數上漲 13.28 點，或 0.19%，收 6,870.4 點。

費城半導體指數上漲 78.87 點，或 1.09%%，收 7,294.84 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 62.40 點，或 0.38%，收 16,607.83 點。

標普所有板塊中以由通訊服務與科技類股領軍；公用事業與能源走弱，壓抑整體漲幅 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收高。Meta (META-US) 上漲 1.80%；蘋果 (AAPL-US) 收低 0.68%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.15%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.18%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.61%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.33%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.11%。

企業新聞

Salesforce (CRM-US) 延續財報發布後漲勢，股價勁揚逾 5%，報每股 260.57 美元，過去五天內累計升幅超 13%，創下 2023 年以來最佳單週表現。

特斯拉 (TSLA-US) 走高 0.10% 至每股 455 美元，在歐洲推出較低價的 Model 3 與 Model Y Standard 車型，以對抗區域銷售下滑與品牌爭議。新款車型採「減配」策略降低售價，但仍面臨中國競爭對手迅速侵蝕市占。

特斯拉今年前 10 月在歐洲的銷量年減近三成至 18 萬輛，市占率由 2.4% 降至 1.6%，而比亞迪同期銷量則飆升 207%。

輝達 (NVDA-US) 週五收低 0.53% 至每股 182.41 美元，週線升 4.35%。中國 AI 晶片產業競爭正全面升溫，華為預計在明年將 AI 晶片產量倍增，新創業者摩爾線程 (Moore Threads) 則將在上海公開展示新產品。

Netflix(NFLX-US) 週五走弱 2.89%，而華納兄弟探索 (WBD-US) 飆高 6.28%，因投資人評估 Netflix 收購華納旗下串流與工作室資產後，對媒體產業可能帶來的影響，但華爾街許多人警告，該交易距離完成仍有一段距離，Netflix 與華納兄弟探索仍需通過監管審查。一名高級政府官員透露川普政府對該交易「高度懷疑」。

SoFi Technologies(SOFI-US) 週五跌幅超過 6%，此前這家金融科技公司表示計畫透過發行股票募資 15 億美元。

沃爾瑪 (WMT-US) 盤中一度攀升至 116.27 美元的歷史高點，最終收在 115.11 美元，上漲 0.24%，刷新收盤新高紀錄。近期在亮眼財報與黑五購物週末帶動的強勁消費動能支撐下，股價持續走強。

華爾街分析

美世顧問公司投資組合管理副總裁 David Krakauer 稱，最新數據強化市場對降息的既有預期，並指出若通膨持續溫和甚至走低，明年初再度降息的可能性將提高。

Krakauer 認為即使降息不必然成為年底前股市上漲的催化劑，但整體市場位置仍屬有利，有望支撐標普再創新高。他補充，市場前景雖可能伴隨波動，但整體仍偏向樂觀。