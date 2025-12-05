付費藍勾勾變詐騙溫床？歐盟重罰X平台1.2億歐元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-05 22:08

綜合外媒周五 (5 日) 報導，歐盟周五對馬斯克旗下社群平台 X 開罰 1.2 億歐元 (約 1.4 億美元)，認定其付費藍勾勾驗證機制設計具「欺騙性」，讓用戶暴露於詐騙風險，違反《數位服務法》(DSA) 規範。

馬斯克旗下社群平台X因藍勾勾驗證機制遭歐盟重罰1.2億歐元。(圖:Reuters/TPG)

歐盟執委會指出，X 允許任何人付費購買「驗證」藍勾勾，導致用戶難以判斷帳號真偽，容易遭受詐騙和冒充。除此之外，X 還被認定未向研究人員提供公開數據存取權限，廣告資料庫透明度也不足。

歐盟科技主權、安全與民主執行副主席 Henna Virkkunen 表示：「用藍勾勾欺騙用戶、隱匿廣告資訊、阻擋研究人員取得資料，這些行為在歐盟沒有容身之地。」

X 現有 60 天時間向執委會說明如何解決藍勾勾問題，90 天內須提交廣告資料庫及研究人員數據存取的改善計畫。若未遵守，可能面臨額外罰款。

范斯警告歐盟勿「攻擊美國企業」

就在歐盟宣布裁罰前，美國副總統范斯才在 X 上發文警告歐盟，不要因「垃圾理由」攻擊美國企業。馬斯克隨即轉發該則貼文。

X 母公司 xAI 在回應《商業內幕》的詢問時，僅以看似自動回覆的訊息寫道：「傳統媒體說謊。」

付費驗證惹議不斷

付費藍勾勾是馬斯克 2022 年收購推特（現為 X）後最早推動的變革之一。過去推特的藍勾勾由官方審核發放，用於防止冒充。馬斯克開放購買後，大量惡搞帳號冒充政治人物、名人和知名品牌，造成混亂，甚至一度導致某大型藥廠股價暴跌。

馬斯克長期批評歐盟對社群平台的監管。去年歐盟執委會發布初步調查結果時，他指控歐盟審查言論，並稱《數位服務法》本身就是「假訊息」。

今年稍早，馬斯克宣布 X 已被其 AI 新創公司 xAI 收購。