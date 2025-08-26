鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-26 10:54

‌



美國總統川普政府正考慮對負責執行歐盟標誌性《數位服務法》（DSA）的歐盟或成員國官員實施制裁。美方抱怨該法限制美國人的言論自由，並增加美國科技公司的成本。

川普警告歐盟將加徵關稅、制裁官員！數位服務法引爭議。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》報導，消息來源指出，若制裁成行，可能以簽證限制為主要手段，但美國國務院高層尚未做出最終決定。

‌



目前尚不清楚將針對哪些歐盟或成員國官員，但上週美國官員已就此進行內部會議討論。

川普週一（25 日）晚間在社群媒體發文表示：「我以此貼文通知所有實施數位稅、法規或規定的國家，如果不取消這些歧視性行動，我將對其出口美國商品徵收額外關稅，並對我們高度保護的科技與晶片實施出口限制。」

根據《路透》，川普政府此前已指示美國駐歐洲外交官發起遊說行動，要求修訂或廢除《數位服務法》。

歐盟的《數位服務法》旨在要求科技巨頭加強打擊非法內容，包括仇恨言論與兒童性虐待內容，提升線上環境安全。

然而，美國認為，歐盟在打擊仇恨言論與假消息時，對言論自由進行「過度限制」，而《數位服務法》正進一步強化這些限制。

美國國務卿盧比歐（Macro Rubio）在八月初指示美國外交官定期與歐盟政府及數位服務主管機關接觸，表達美方對《數位服務法》及對美國企業成本的關切。

今年五月，盧比歐也曾威脅對「審查」美國人言論的人士實施簽證禁令，包括在社群媒體上的言論，並表示這項政策可能針對規管美國科技公司的外國官員。

美國國務院發言人對《路透》報導的潛在懲罰措施既未證實，也未否認。

歐盟委員會發言人拒絕對制裁可能性發表評論，但此前曾稱美方的「審查」指控完全沒有根據，強調言論自由是歐盟的基本權利，也是《數位服務法》的核心精神。

川普政府近年將焦點從傳統的人權與民主推廣，轉向追求雙邊貿易利益，並特別關注右派政治人物與美國保守聲音在網路上的表達。

美國高層官員，包括副總統范斯（JD Vance），多次批評歐洲官員與法規，指控其「審查」美國人言論，但歐盟否認此說法。

Meta 平台 (META-US) 等美國社交媒體公司則表示，《數位服務法》相當於對其平台的審查。