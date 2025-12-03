鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-03 20:20

美國年終購物季以網路銷售創紀錄的佳績揭開序幕。然而，儘管銷售數字亮眼，專家警告，潛在的經濟脆弱跡象卻預示著消費緊縮可能即將到來，尤其在 11 月份消費者信心再次下降的背景下。

美國消費者「後繼乏力」？專家預警：節後數月恐迎來消費緊縮(圖:shutterstock)

根據 Adobe Analytics 數據，從感恩節到隔周一的「網路周」(Cyber Week) 期間，美國消費者在線上的花費達到創紀錄的 442 億美元。

消費者分析公司 Coresight 全球研究負責人 John Mercer 提醒，總體銷售額創新高必須「持保留態度」。他指出，成本有所上升，部分原因歸於關稅，且富裕的購物者一直是支撐今年零售業的主力。

深入觀察「網路周」期間，消費者謹慎不安的跡象隨處可見。例如，Target 和 Walmart 的顧客減少了衝動性購買。Adobe 數據顯示，利用「先買後付」(buy-now-pay-later) 短期債務的消費者數量達到歷史新高。此外，零售商對電池或清潔用品等日常用品也擴大了折扣力度，這暗示消費者正在尋找優惠來負擔家庭必需品。

折扣戰今年異常激烈，表明消費者需要比平時更大的動機才能消費。賓州大學華頓商學院經濟學教授 Kent Smetters 表示：「情緒反映焦慮，行為反映能力，而折扣則彌補了差距」。

市場研究公司 Kantar 的調查顯示，在過去 1 個月內，認為自己有能力負擔日常必需品的消費者比例，下降了 4 個百分點。CivicScience 的調查也指出，超過三分之二的潛在購物者表示，關稅的價格影響會影響他們的購物計畫。

專家認為，這些行為雖然不一定預示著衰退，但卻說明家庭財務健康狀況正在「緩慢惡化」。

Kantar 副總裁 Julie Craig 指出，調查顯示，認為自己有足夠儲蓄應對突發事件的購物者比例逐年下降。RBC 分析師也報告指出，中低收入消費者在先前為應對關稅成本而「提前消費」數月後，目前已「後繼乏力」。

專家預計，這種消費疲態的影響更有可能在假期購物季結束後的幾個月內浮現。Craig 表示，這描繪出「一個日益焦慮的購物者，他們可能會爆發式消費，然後縮減開支以進行補償」。