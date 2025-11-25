鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-25 15:40

據《CNBC》報導，受到關稅與持續性通膨的雙重壓力，美國今年的假日消費季動能顯著減弱，整體消費圖景呈現出明顯的「K 型」分化趨勢。

德勤：美國假日消費降級 「黑五」預算縮水4% K型分化加劇(圖:shutterstock)

儘管「黑色星期五」本是全年最重要的購物狂歡日之一，但由於經濟不確定性，消費者似乎不再願意大肆揮霍。

德勤 (Deloitte) 最新的調查顯示，消費者計畫在 11 月 27 日至 12 月 1 日期間的平均支出為 622 美元， 較去年下降了 4%。造成整體消費緊縮的主因，是生活成本上漲與財務壓力。

多項研究指出，對於許多美國人而言，由於工資漲幅持續落後於頑固的通膨，使得月度收支平衡愈發艱難，債務問題正波及不同收入階層。全美零售聯合會 (NRF) 也指出，長達 43 天的美國史上最長聯邦政府停擺事件，成為在日益兩極分化的消費經濟中，使預算規畫雪上加霜的一項顯著阻力。

面對財務壓力，消費者採取了「更精明的策略」來守護預算。他們正透過分散消費、提前行動 (例如把握亞馬遜會員日等促銷機會)，並動用一切工具，包括疊加使用促銷代碼、優惠券與返現等多重省錢手段。

調查強調，「性價比仍是假日消費季的核心主題」。數據顯示，約有 60% 的消費者已將商品存入購物車，但 38% 的受訪者表示，他們只會購買折扣力度至少達到五折的商品。

這種現象正是所謂「K 型經濟」的體現：儘管美國整體經濟增長良好，但並非所有民眾均受益。

部分消費者因過去五年收入未能跑贏通膨而陷入財務困境，導致其購買力持續萎縮。與此同時， 更高收入群體則藉由股市上漲與房產增值進一步鞏固了財務實力，可支配收入依然強勁 ，足以支撐汽車、房產、度假及餐飲等高階消費。