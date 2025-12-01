為搶折扣商品 儘管經濟不確定性高 網路星期一消費預計創新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在感恩節後的購物馬拉松中，網路星期一 (Cyber Monday) 預計將以節日期間最優惠的價格吸引美國各地民眾緊盯電腦和智慧型手機，進而創下消費紀錄。
專家預計，儘管面臨更廣泛的經濟不確定性，消費者仍將推動今年的線上支出達到歷史新高。
根據 Adobe Analytics 的估計，美國購物者預計在網路星期一的線上花費將達到 142 億美元，比 2024 年增長 6.3%。
網路星期一預計仍是本購物季乃至全年最大的線上購物日。此前的「網路周」(Cyber Week) 已展現強勁開局。黑色星期五的線上支出已達 118 億美元，而感恩節當天的支出則為 64 億美元，均超出了 Adobe 的預測。
折扣是推動強勁消費的關鍵因素。根據 Adobe 的最新估計，電子產品的折扣有望達到平均標價的 30%，而服裝的折扣則將達到 26%。
本周一的「熱銷商品」預計包括遊戲機如 Nintendo Switch 2、玩具如 Labubu Dolls，以及最新的熱門電子產品，例如 iPhone 17、Google Pixel 10 和 Samsung Galaxy S25。
儘管消費數字亮眼，但整體經濟環境仍充滿焦慮。企業和家庭擔憂美國總統川普關稅對進口商品可能帶來的金融影響。此外，企業裁員和長達 43 天的政府停擺後遺症，也加劇了公私營部門員工對工作保障的憂慮。同時，零售價格的上漲也可能導致最終銷售數字創紀錄。
在購物趨勢方面，線上購物已成為許多人日常生活的重要組成部分。由於信用卡債務和其他短期貸款的拖欠率正在上升，愈來愈多的消費者正轉向「先買後付 (BNPL)」方案來延遲支付節日禮品等費用。Adobe 預測，本購物季 BNPL 貸款將推動 202 億美元的線上支出，比去年增長 11%。預計 BNPL 貸款在網路星期一將突破 10 億美元的新里程碑。
此外，行動設備已成為消費者節日購物的首選平台。Adobe 預計，智慧型手機等手持電子產品將佔本季線上總支出的 56.1%，總計達 1,427 億美元。人工智慧 (AI) 驅動的購物服務也發揮了作用。
