鉅亨網編譯段智恆 2025-12-03 01:00

《彭博》報導，白銀價格周二 (2 日) 自歷史新高回落，因技術指標顯示連續六日上漲已將市場推入超買區間，金價同樣走弱。白銀盤中一度下跌 2.4%，隨後收斂部分跌幅。市場近期大舉押注供應持續緊張，以及美國聯準會 (Fed) 可能再降息，帶動無孳息貴金屬需求升溫。

白銀衝太快？六日暴漲後急回！技術面亮紅燈 (圖：REUTERS/TPG)

根據 14 日相對強弱指標 (RSI)，白銀讀值突破 70，通常被視為漲勢過熱的信號。盛寶銀行(Saxo Bank) 商品策略主管 Ole Hansen 表示，白銀目前的走勢屬於「自然的回檔」，只要價格維持在每盎司 54.5 至 55 美元上方，整體上行趨勢依然完好。

白銀在過去兩個交易日累計大漲逾 8%，主要反映市場押注供應短缺情況延續。今年 10 月，大量白銀流入倫敦市場以緩解史上罕見的供應緊縮後，其他交易中心隨即承受更大壓力。與上海期貨交易所相關的庫存近期降至十年低點，凸顯供應不平衡仍在發生。

TD Securities 資深商品策略師 Daniel Ghali 表示，白銀價格漲勢已「超越合理動能」，目前需求預期在所有類別中均呈現下降，僅剩投資需求是主要動力。他並指出，倫敦場外實體交易仍相當疲弱。

金銀比 (Gold-Silver Ratio) 也降至一年多來最低水準，顯示白銀近期漲幅遠超黃金。部分交易員認為，這類極端走勢可能意味著市場接近反轉點。

市場同時預期 Fed 下周將再次調降利率 1 碼 (25 個基點)，並幾乎確定會在今年最後一次決策會議上行動。寬鬆預期支撐貴金屬買氣，但也加劇價格短線波動。