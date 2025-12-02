鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-02 06:10

南韓媒體《Sedaily》周一 (1 日) 援引消息人士報導，隨著 DRAM 價格飆升，三星半導體拒絕與 Galaxy 手機部門簽訂長期合約。三星電子半導體 (DS) 部門拒絕行動體驗 (MX) 事業部的記憶體半導體長期供應請求，正調整生產線，重點生產 AI 加速器使用的高頻寬記憶體 (HBM) 和行動用低功耗 DRAM(LPDDR)等高利潤產品來將收益最大化。

晶片大戰自家開打！傳三星半導體部門以盈利為先 拒跟Galaxy手機部門簽DRAM長約（圖：Shutterstock）

按常規，MX 事業部 2026 年初將推 Galaxy S26 系列旗艦手機，受記憶體「超級週期」影響，成本負擔劇增，收益警報拉響。

消息人士透露，DS 部門近期拒絕 MX 事業部行動 DRAM 一年以上長期供應合約請求，要求按季度簽 3 個月合約，即使 MX 事業部高層親自協商，但只達成第四季行動 DRAM 合約到年底的協議。

MX 事業部緊急諮詢長期合約是因行動 DRAM 價格高企，高階 LPDDR5X 12GB 價格 11 月底約 70 美元，較今年初約 33 美元漲幅超一倍。同時，智慧手機成本中佔比大的行動處理器 (AP) 購買價格也在飆升，DX 部門相關採購額和原物料採購額佔比均大幅上升。